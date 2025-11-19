El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El paciente, de 40 años, fue intervenido en el hospital Txagorritxu, en Vitoria. Blanca Castillo

En Txagorritxu

Reclaman 108.000 euros a Osakidetza por la muerte de un vitoriano que se operó de fimosis

El paciente, de 40 años, sufría una «enfermedad minoritaria» desde niño y no fue tenida en cuenta. Tampoco le informaron del riesgo del quirófano

David González

David González

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

Pedro sufría desde niño una «enfermedad minoritaria», como constaba en el informe médico de este vitoriano. Sus visitas a diferentes especialistas y centros se perpetuaron ... a lo largo de décadas, hasta que en una consulta le recomendaron una operación de fimosis para sellar una serie de infecciones de orina. Tras equivocarse de hospital, le hicieron hueco en Txagorritxu un 9 de junio de 2021. Sin embargo, salió del quirófano en coma y el 31 de agosto fue desconectado. Tenía 40 años.

