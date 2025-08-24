«Hemos rechazado contenido interesante porque no nos entra todo en una semana»

Cada año, Vitoria se convierte durante una semana en capital de la televisión y de las plataformas de 'streaming'. Por la alfombra naranja desfilan los ... rostros más conocidos de la pequeña pantalla y la capital alavesa logra proyección nacional durante días. Joseba Fiestras, colaborador de ELCORREO, y su equipo son los artífices de este pequeño gran milagro catódico que este 2025 celebra su decimoséptima edición.

– Empezaron en 2009 como el único festival de televisión del país. ¿La competencia aprieta?

– No es que haya más, es que ahora hay competencia y cuando empezamos, no. Lo primero que recibimos fueron muchas críticas, nos dieron hasta en el carnet de identidad. En ese momento, la televisión tenía una imagen mucho más negativa de la que tiene ahora, era impensable que el Festival de San Sebastián proyectara una serie y ahora ocurre. Como también pasa en Cannes o Venecia. Antes el cine nos miraba por encima del hombro y ahora todos los directores quieren hacer televisión, nosotros hemos estado presentes en ese viaje y seguimos siendo únicos porque aquí tienen cabida todos los géneros.

– ¿Mantienen el presupuesto de años anteriores?

– Sí, es muy parecido. En torno a los 500.000 euros. En ese sentido, el apoyo de las instituciones es fundamental.

– ¿Sienten el respaldo de las tres instituciones vascas por igual?

– Somos conscientes de que la institución que más apoya el FesTVal es el Ayuntamiento de Vitoria. Pero tanto la Diputación como el Gobierno vasco también suman y el Ministerio de Cultura nos aporta 100.000 euros. Podríamos mejorar pero estamos satisfechos con el apoyo.

– ¿Qué haría con más presupuesto?

– Para empezar podríamos ampliar días. Este año hemos tenido que rechazar contenido interesante porque en una semana no nos entra todo, podríamos sumar un par de jornadas. Además nos gustaría realizar eventos alrededor del festival que tengan que ver con la música, el humor o el espectáculo e incluso llevarlo a otras zonas de Álava. Y por otro lado, con más dinero podríamos conseguir la internacionalización.

– ¿Es su espinita clavada?

– No lo definiría así porque creo que es algo que llegaremos a hacer, pero para ello necesitamos un impulso económico extra. Con 100.000 euros más podríamos traer una estrella o serie internacional con sus protagonistas.

– ¿Volveremos a ver a 'influencers' en la alfombra naranja? ¿Son los que más público atraen?

– Volverán las Twin Melody y estará Carolina Iglesias además de otros 'influencers'. Queremos que nos conozcan y que nos llamen para venir, es la manera de atraer al público más joven y estamos decididos a abrirnos a esas nuevas ventanas.

– ¿El auge de la industria audiovisual en Álava es algo que beneficia al FesTVal?

– Es algo muy positivo pero a nosotros nos influye relativamente. Creo que puede ser más bien al contrario, que el FesTVal haya influido en que los profesionales del sector conozcan Vitoria y Álava y luego regresen para rodar aquí. Nosotros les podemos facilitar contactos y hemos colaborado en algunas grabaciones.

Más rodajes

– Para ello los incentivos fiscales están siendo clave.

– Son un aliciente importantísimo porque una producción audiovisual actualmente es muy cara. A esto se suma que aquí tenemos unos paisajes muy variados en un espacio muy pequeño. Desde Rioja Alavesa al Valle Salado, la Montaña Alavesa o el embalse. Hay que aprovechar esta ola y creo que se está haciendo muy bien, llegarán más rodajes.

– Esta 17º edición se celebrará de manera íntegra en el Palacio Europa. ¿Echan en falta el Teatro Principal?

– En el Europa estamos encantados, nos permite tener la alfombra naranja desplegada todo el día y podemos tener más luz y estructuras más grandes. Alguna cadena ya nos dijo el año pasado: 'Por fin se parece esto un poco a San Sebastián'.

– En 2021, la gala final se celebró en el Iradier Arena. ¿Le gustaría repetir?

– En 2021 funcionó muy bien porque el espacio estaba acondicionado para ello. Ahora mismo es un mastodonte abandonado en el centro de la ciudad. Esperemos que la reforma salga adelante. Por nuestra parte tener una sala con aforo para 1.500 personas sería un regalo, ahora mismo en la gala tenemos que dejar a mucha gente fuera. Vitoria necesita un escenario intermedio, sin tener que irnos a Mendizorroza o al Buesa.

– ¿Con qué dificultades se encuentran en Vitoria a la hora de organizar el festival?

– El mayor problema es el alojamiento si coincidimos con otro evento. Con dos grandes eventos simultáneos la capacidad hotelera de Vitoria se queda corta.

– ¿Y los rostros televisivos que nos visitan con qué se quedan?

– Se van de aquí encantados. Yo siempre he dicho que Vitoria es una ciudad estupenda, pero es difícil de vender porque no tenemos un Museo Guggenheim o una playa como La Concha. Por eso hay que crear anzuelos, ganchos para que la gente venga y nos conozca porque en cuanto nos descubren, quieren repetir.

– ¿Ganchos en forma de eventos?

– Sí. Eventos, festivales... es algo de lo que considero que estamos bien servidos con citas como el FesTVal, el Festival de Jazz, el Azkena, el Ironman, Magialdia, Poetas en Mayo... Lo que hay que hacer es apoyar y cuidar estos eventos porque se ha demostrado que son atractivos y muy positivos.

– Usted está presente en Fitur con los embajadores televisivos. ¿Sigue siendo Vitoria la gran desconocida vasca en Madrid?

– Yo me muevo mucho en el sector audiovisual y ahí todo el mundo nos conoce aunque no hayan estado aquí. Más allá de eso, lo que veo en Fitur es que cada vez hay más interés por Álava.

– ¿Qué nos haría falta para escalar aún más?

– Creo que hay que quitarse los complejos. Tú vas a Nueva York y te venden un paquete turístico con visitas a las cataratas del Niágara y Washington DC. ¿Por qué no hacer un paquete turístico con Vitoria como base y visitas a Rioja Alavesa, Valle Salado, Bilbao, Donosti, Logroño o Burgos? Creo que deberíamos potenciar esa ventaja de la cercanía a diversos puntos de interés.