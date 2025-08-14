La recaudación acumulada hasta julio en Álava asciende a 1.450 millones de euros La Hacienda foral ha ingresado 139 millones más que en el mismo periodo del año anterior

A. C. Jueves, 14 de agosto 2025, 11:17 Comenta Compartir

La recaudación tributaria acumulada hasta julio de 2025 ha registrado un incremento del 10,6%, alcanzando los 1.450 millones de euros, según los datos oficiales publicados este jueves por la Diputación Foral de Álava. Esto supone un aumento de 139 millones de euros en comparación con los 1.310,7 millones ingresados en el mismo periodo de 2024.

El buen desempeño de los impuestos directos e indirectos ha sido clave para conseguir este resultado. Los impuestos directos generaron 646,8 millones, un 7,8% más que el año pasado, mientras que los impuestos indirectos sumaron 609,1 millones, con un incremento del 9,5%. Entre los tributos más destacados se encuentran el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre Sociedades, el IVA y el Impuesto sobre Hidrocarburos han mostrado un sólido crecimiento en sus cifras.

El IRPF ha sido uno de los principales motores de la recaudación, aportando 534,6 millones, un 7% más que en 2024. Este incremento, que equivale a 34,9 millones adicionales, se debe en gran parte al buen comportamiento de las retenciones del trabajo, que crecieron un 7,2%. Además, la campaña de la Renta de este año ha reflejado un aumento del 11% en las devoluciones, alcanzando los 103,7 millones frente a los 93,3 millones del año anterior. Cabe destacar que, hasta la fecha, solo se ha cobrado el primer plazo de este impuesto, lo que podría incrementar aún más las cifras en los próximos meses.

Impuesto sobre Sociedades

Por su parte, el Impuesto sobre Sociedades recaudó 59,5 millones, un 6,8% más que en 2024, sumando 3,8 millones adicionales. Los resultados completos de la campaña de este tributo, que finalizó el 25 de julio, se reflejarán en las cifras de agosto.

En el ámbito de los impuestos indirectos, el IVA destacó con una recaudación de 392,7 millones, un 10,3% más que el año anterior, lo que representa 36,7 millones adicionales. Por otro lado, el Impuesto sobre Hidrocarburos generó 128,4 millones de euros, con un aumento del 2,7%, equivalente a 3,3 millones más que en julio de 2024.