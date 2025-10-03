El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vitoria ha girado un recargo a más de 5.000 propietarios Igor Aizpuru

El recargo a pisos vacíos en el IBI en Vitoria dispara las consultas a la Síndica

Acapara el 80% de las consultas remitidas a la defensora vecinal en el segundo trimestre

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:56

Comenta

El polémico recargo del 50% en el IBI por vivienda vacía en Vitoria ha disparado la carga de trabajo en las oficinas de la Síndica. ... La defensora vecinal ha presentado este viernes su informe correspondiente al segundo trimestre, en el que las consultas por esta cuestión se han elevado a 32 sobre un total de 40. Es decir, que cuatro de cada cinco preguntas a la oficina de Leire Zugazua han sido por este cobro, que ha afectado a más de 5.000 propietarios de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El «mayor» congreso de la historia de Vitoria obligará a cortar el tráfico y vetar aparcamientos en el entorno del Europa
  2. 2

    La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  3. 3

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  4. 4

    La foto hecha por una víctima permite a la Ertzaintza capturar al mayor ladrón de ancianos en Vitoria
  5. 5

    La huelga de jardineros de Vitoria se acerca a su fin tras seis largos meses de conflicto
  6. 6

    La Policía Local de Vitoria y la Ertzaintza patrullan juntas por la Avenida
  7. 7

    Detienen a un repartidor en Vitoria por «agresión sexual» a una clienta a la que llevó un paquete
  8. 8

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  9. 9

    Miles de personas se solidarizan en Vitoria con la flotilla y cargan contra Israel
  10. 10

    La Ertzaintza suma ya seis denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El recargo a pisos vacíos en el IBI en Vitoria dispara las consultas a la Síndica

El recargo a pisos vacíos en el IBI en Vitoria dispara las consultas a la Síndica