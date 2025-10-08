El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El garbeo de una rata por el centro de Vitoria

El roedor ha llamado la atención de las personas que caminaban a mediodía por la plaza de la Virgen Blanca

N. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:56

Una rata ha dado un garbeo este mediodía de miércoles por el centro de Vitoria. El roedor, de considerable tamaño, ha llamado la atención de los viandantes que paseaban poco antes de las doce por la plaza de la Virgen Blanca.

La semana pasada los vecinos de otros dos barrios de la ciudad se quejaron de la proliferación de ratas. Fueron los residentes de Sansomendi y Salburua, que atribuyeron este problema a falta de limpieza y a actitudes incívicas de vecinos que dejan basuras fuera de los contenedores.

