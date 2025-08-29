Las quejas y dudas de los vitorianos por la subida de las basuras Han recibido estos días cartas certificadas en las que se les informa de la cuantía del recibo por la gestión de residuos, lo que ha llevado a muchos a preguntar en los centros cívicos

. Muchos son los ciudadanos que estos días han pensado que el Ayuntamiento les había encasquetado una multa. Al regresar de vacaciones se han encontrado en sus buzones con el papelito blanco y amarillo que les indicaba que tenían pendiente de recoger una carta certificada. Es la fórmula elegida por el Gabinete Etxebarria para comunicar a cada hogar los motivos por los que este año tendrán que pagar de media un 80% más por la gestión y reciclaje de sus basuras. Al ver cifras de 100, 120 o 140 euros algunos han entrado en crisis.

La llegada de estas misivas es la que trae de cabeza estos días a los técnicos de las oficinas de atención ciudadana de los centros cívicos, con colas de ciudadanos por lo general disconformes con el recibo que se les girará a final de septiembre. Tienen dudas acerca de los metros de su casa –la tasa es diferente según tamaño– y se quejan también de cuestiones como que pague lo mismo una persona sola que una familia de más de cuatro miembros. Las protestas han llegado al buzón de voz ciudadano, donde una de las recurrentes se refiere a la imposibilidad que tienen personas solas que viven en casas grandes de abrir más de 100 veces el contenedor de orgánico para tener bonificaciones.

Los titulares que no estén de acuerdo con el importe que se les va a girar tienen opción a formular «un recurso de reposición» contra la notificación de la liquidación en el plazo de un mes» contado a partir del día siguiente de su recepción», según se recoge en las cartas certificadas que se están recibiendo estos días. Ahí también se explica que el cambio en la manera de cobrar por la gestión de las basuras viene motivado por una ley de rango supramunicipal que obliga a los ayuntamientos a «implantar un sistema de tarificación que refleje los costes reales del servicio y fomente la reducción y reciclaje de los residuos».

Así, añade, la ordenanza fiscal que regula este cobro «determina el precio a pagar por cada casa en función del uso del inmueble, la superficie y la existencia de actividad económica declarada» en el domicilio.

Es decir, el Ayuntamiento explica puerta a puerta a los vitorianos cuáles son los resultados de una subida que forma parte del pacto fiscal que sellaron en octubre del pasado año el equipo de gobierno PSE-PNV y EH Bildu. Subieron todos los gravámenes municipales un 4% y en el caso de las tasa de basuras se trataba de una escalada superior al 50% y en algunos casos de hasta el 130%. Para minimizar este efecto, se aprobaron bonificaciones por distintos conceptos, como el reciclaje.

Así, hacer intenso uso del contenedor de orgánico (se abre con chip) conlleva descuentos de hasta el 20%. Eso sí, se exige haber realizado un mínimo de aperturas a lo largo de 2024: 70 días en viviendas menores a 75 metros cuadrados, 120 días en las de entre 75 y 90 metros, y 120 días en las de más de 90 metros. Adicionalmente, se aplica un 10% a quienes se hayan inscrito en el Consistorio para ceder sus datos.

Muchos vitorianos habrán recibido la carta con el descuento ya aplicado. Para evitar que coincidiera con el IBI, el pago se ha aplazado al 30 de septiembre. Si bien, quien lo desee, tiene ya la posibilidad de abonarlo con anterioridad.