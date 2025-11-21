El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un hombre cruza el paisaje nevado con el pan. Igor Aizpuru

Un pueblo aislado sin quitanieves

La nevada arreció en Montaña Alavesa, donde no han contratado tractores para despejar su red viaria. Onraita se queda incomunicado

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:54

Comenta

Los 17 vecinos de Onraita se han quedado aislados por la nieve este viernes. Salvo los más madrugadores y el fotógrafo de EL CORREO Igor ... Aizpuru, que llegó andando, nadie ha podido salir o entrar en este pequeño pueblo de la Montaña Alavesa. Una localidad sin tienda, bar y servicios básicos que para desarrollar su vida cotidiana depende absolutamente para todo de la conexión con Maeztu, a 11 kilómetros. «Esperemos que no sea necesario que venga una ambulancia, como el pasado domingo, porque no les quedaría otra que enviar un helicóptero», indicaba a mediodía el presidente de su junta administrativa, Lukas Mugika.

Un pueblo aislado sin quitanieves