Un pueblo aislado sin quitanieves

Los 17 vecinos de Onraita se han quedado aislados por la nieve este viernes. Salvo los más madrugadores y el fotógrafo de EL CORREO Igor ... Aizpuru, que llegó andando, nadie ha podido salir o entrar en este pequeño pueblo de la Montaña Alavesa. Una localidad sin tienda, bar y servicios básicos que para desarrollar su vida cotidiana depende absolutamente para todo de la conexión con Maeztu, a 11 kilómetros. «Esperemos que no sea necesario que venga una ambulancia, como el pasado domingo, porque no les quedaría otra que enviar un helicóptero», indicaba a mediodía el presidente de su junta administrativa, Lukas Mugika.

Y es que la vía de acceso ha quedado «intransitable» por la gruesa capa de nieve y el hielo que se escondía bajo ella. «Sé que un vecino ha podido salir a las cinco de la mañana para ir a trabajar, pero desconozco cómo volverá. Se necesitará mucho trabajo para despejar el camino», afirmaba.

Los cuatro quitanieves de la Diputación, el doble de los que operan habitualmente en la comarca, centraron sus esfuerzos en mantener limpias y abiertas las principales carreteras de la Montaña: la A-132 (la carretera hacia Vitoria), la conexión de Peñacerrada a Bernedo y la vía que une Santa Cruz de Campezo con San Vicente de Arana. Pero la vialidad invernal en la red secundaria y vecinal le corresponde a la cuadrilla, que lo hace a través de la contratación de tractores.

Por encima de 570 metros La cuadrilla lanza la pelota al tejado de la Diputación; en el resto de comarcas no han existido problemas

Para eso cuentan con un convenio firmado con la administración foral por el que anualmente reciben entre 40.000 y 45.000 euros anualmente, según las fuentes consultadas. Pero la institución comarcal no ha prestado ese servicio porque no se ha firmado el contrato correspondiente para que los agricultores desarrollen esa labor.

¿Y cómo es posible si el aviso de nieve lleva activo desde hace cinco días? Iñigo Pérez de Arenaza ha sido el coordinador de esta flota especial de trece tractores y explica que hace un año avisaron a la cuadrilla de la Montaña, que controlan los independientes de Campezo (Kaixo) con el respaldo de EH Bildu, que no iban a realizar esa tarea si no se modificaban las condiciones contractuales. Piden actualizar la aportación económica y, sobre todo, que la institución cubra el seguro de los vehículos, pues actualmente sólo están cubiertos para labores agrícolas.

«Les avisamos hace meses de lo que iba a pasar, en septiembre se lo recordamos y hasta el miércoles, cuando la nieve estaba a punto de caer, no nos han contestado que rechazan cubrir con fondos de la cuadrilla nuestras peticiones», detalla Pérez de Arenaza, que se ha quedado en casa con una sensación cruzada entre la necesidad de reivindicar unas condiciones dignas y el cargo de conciencia por los inconvenientes que iban a generar entre sus vecinos.

El presidente de Montaña Alavesa, Eduardo Ruiz de Loizaga (Kaixo), no duda en lanzar la 'pelota' sobre el tejado de la Diputación y se desentendió de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. «Nosotros tenemos un convenio con ellos y nos limitamos a contratar los tractores», explica a este periódico.

29 años Desde 1996 no se habían bloqueado los accesos al pueblo por la «ejemplar» labor de los agricutores

Algo que precisamente no ha hecho dejando a seis municipios –todos ellos por encima de los 570 metros– al albur de las cuatro quitanieves de la Diputación en el primer temporal del año. Es más, la administración que preside Ruiz de Loizaga lanzó a la desesperada una petición en la búsqueda de voluntarios consciente del caos que se le avecinaba.

Portavoces del Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, que dirige el socialista Jon Nogales, deslizan que la de Montaña es la única cuadrilla que no ha suscrito estos contratos y ya trabajan para que un episodio como el de ayer no se repita de nuevo este invierno. Además, la alcaldesa de Arraia-Maeztu, Ana Asun Fernández de Monje (PNV), ya ha registrado una queja formal por la «falta de planificación y coordinación» del gobierno de la comarca.

«De manera ejemplar»

Onraita es el segundo a mayor altitud, sólo superado por Iturrieta. Se encuentran a 962 metros sobre el nivel del mar y están más que acostumbrados a convivir con la nieve. Sin embargo, Lukas Mugika explica que «desde 1996» no se habían quedado aislados y el servicio de los tractores había funcionado «de manera ejemplar». Lo de este viernes ha sido un viaje de 29 años hacia el pasado. «El 75% de la población es gente mayor, así que podemos tener un imprevisto en cualquier momento», afirmaba el presidente de la junta administrativa. Y es que las únicas visitas llegaban a pie desde el cruce con la carretera de Opakua.

«Si no se abre pronto la vía, el fin de semana será complicado que se despeje porque continuará el frío. Ya hay hielo bajo la nieve», avisa el 'alcalde' pedáneo de Onraita. Un problema de circulación en el que se vieron afectados, aunque en menor medida, los núcleos de Arenaza, Musitu o Roitegi.