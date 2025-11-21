Álava afronta una semana lluviosa tras una primera nevada que ha complicado la circulación Hacía cuatro años que no se registraba en otoño un temporal de nieve así, que ha obligado a cerrar hasta seis puertos de montaña y ha llegado a dejar incomunicada la localidad de Onraita

Álava afronta un fin de semana y un inicio de semana marcado por la lluvia después de la primera nevada de la temporada. Ese frío que ha llegado casi de un día para otro se mantendrá durante las próximas horas, aunque las temperaturas máximas irán ligeramente en ascenso. También irá subiendo la cota de nieve y no se espera que vuelva a caer en Vitoria. Eso sí, Euskalmet mantiene hasta las 9.00 horas de este sábado el aviso amarillo por nieve con la cota «en torno a 700-800 metros de madrugada, subiendo por encima de los 1.500 metros por la tarde». A esto se suman probables «heladas débiles en el interior, moderadas en puntos de Álava». Las temperaturas máximas para la jornada sabatina escalarán hasta los 8 grados en la capital alavesa, aunque las mínimas volverán a quedarse bajo cero.

Además del frío, el agua será protagonista. Aparecerá a últimas horas del sábado pero se mantendrá, al menos, hasta mediados de la próxima semana. Los paraguas serán imprescindibles hasta el miércoles en toda la provincia. Este domingo las temperaturas continuarán al alza y se rondarán los 11 grados «gracias a los vientos de componente sur». «También repuntarán las mínimas y las heladas serán más suaves y menos numerosas», apuntan desde la Agencia Vasca de Meteorología.

«Entre la noche del martes y la mañana del miércoles la cota de nieve se situará de nuevo en torno a los 1.000 metros, aunque habrá que comprobar la evolución en las próximas horas», avanza su director de Estrategia y Coordinación, Santiago Gaztelumendi.

Este viernes se alcanzaron los -3,4 grados en Herrera (la mínima de la red) y las previsiones no fallaron. La nieve hizo acto de presencia en buena parte de la provincia y los copos cayeron en Vitoria de manera intermitente durante toda la mañana. Esta primera nevada temprana de la temporada –hacía cuatro años que no ocurría en otoño– complicó la circulación en algunos puntos de la red viaria y obligó a cerrar hasta seis puertos de montaña. También provocó afecciones puntuales en el transporte escolar de los pueblos y llegó a dejar la pequeña localidad de Onraita, en la Montaña Alavesa, incomunicada. En la capital, sin embargo, no se registraron incidencias en la movilidad ni en otros ámbitos.

Álava capeó el primer temporal que sirvió como aperitivo de un invierno que arrancará el 21 de diciembre. Los copos comenzaron a caer de madrugada y muchos alaveses los descubrieron cubriendo jardines, coches y tejados cuando levantaron la persiana a primera hora. Montaña Alavesa, Llanada Alavesa o Zuia fueron algunos de los puntos donde más se dejó notar la nevada, principalmente en las zonas de campo pero también en las calles de las principales poblaciones. En Agurain, por ejemplo, los vecinos tuvieron que coger la pala para limpiar aceras y carreteras y los operarios se afanaron para dejar las calles transitables desde primera hora. También tuvieron que retirar el manto blanco que cubría los coches que durmieron en la calle.

La circulación se complicó por momentos en las carreteras alavesas sobre todo a primera hora, cuando permanecieron cerrados los puertos de Opakua, Orduña, Herrera, La Tejera, Zaldiaran y Altube. En otros como los de Vitoria y Bernedo fueron necesarias las cadenas y en el resto estuvo activa la alerta por nievo o hielo. Sin embargo, no se produjeron accidentes reseñables.

Una de las situaciones más complicadas se vivió en las carreteras secundarias de la cuadrilla de la Montaña Alavesa, donde el conflicto entre los tractoristas que hasta ahora limpiaban las carreteras en caso de temporal y las instituciones dejó las vías sin limpiar. Esto tuvo sus consecuencias también en el transporte escolar ya que el autobús que debía recoger a los niños de Sabando, Roitegi y demás pueblos de la zona se tuvo que dar la vuelta por la imposibilidad de continuar con el recorrido debido al estado de la carretera. Según informó el departamento de Educación, también hubo problemas con el transporte al CEIP Araia y a Adurtza Ikastola ya que autobuses que iban de la zona de Treviño «no han podido llegar».

En el caso de los servicios de Alavabus y transporte comarcal se produjeron retrasos como consecuencia de la nieve en algunos puntos de la red secundaria del territorio. Por ejemplo, el cierre del puerto de La Tejera afectó a las frecuencias de la línea L13, pues el autobús solo llegaba hasta Pobes (Ribera Alta). En el caso de la L5, por su parte, los 'pullman' no pudieron acceder ni a Zalduondo ni a Ordoñana. En Foronda los vuelos tanto de pasaje como de carga se desarrollaron sin contratiempos, tal y como trasladaron fuentes de Aena. Los vuelos de pasajeros que llegaban de Sevilla y Bruselas aterrizaron a la hora prevista y Renfe mantuvo todos sus servicios.

En Vitoria estaba activo el Plan de Nevadas en fase de preemergencia y ni la Policía Local ni los Bomberos recibieron avisos por problemas derivados de la nieve. Lo único reseñable, apuntan fuentes del Consistorio, fue que en el Casco Medieval permaneció cerrada al tráfico durante varios minutos la cuesta del cantón de las Carnicerías, que fue reabierta pasadas las 9.00 horas. En concejos como Berrosteguieta, Castillo o Ullibarri de los Olleros los tractores se encargaron de retirar la nieve.

La noche del jueves al viernes, Vitoria habilitó 42 camas extra para personas sin hogar, que se distribuyeron entre el comedor social de Los Arquillos (30), el centro municipal de acogida social, más conocido como CMAS (6), y el Aterpe (6). Las nuevas 24 camas de Zaramaga, sin embargo, aún no están disponibles a la espera de que llegue el mobiliario imprescindible.