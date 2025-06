El programa de Vitoria que receta centros cívicos opta a un premio europeo

Elena Jiménez Martes, 10 de junio 2025, 19:03 Comenta Compartir

El programa 'Receta centro cívico' que el Ayuntamiento de Vitoria y Osakidetza pusieron en marcha en los barrios de Zabalgana (mayo de 2023) y Salburua (marzo de 2024) ha sido seleccionado como finalista en la octava edición de los Premios europeos a la Innovación Política 2025 ('The Innovation in Politics Awards 2025'), que organizan The European Capital of Democracy y The Innovation in Politics Institute.

El anuncio de esta candidatura lo ha hecho este martes la concejala de centros cívicos, Miren Fernández de Landa junto a Estíbaliz Gómez, médica de atención familiar del centro de salud de Zabalgana y David Leal, representante del Instituto de Innovación Política en España.

La iniciativa -a través de la que profesionales de Atención Primaria prescriben acudir a las instalaciones municipales para paliar la soledad, rebajar la ansiedad o reducir el sedentarismo- ha destacado entre otras 300 para un jurado independiente compuesto por un millar de personas de toda Europa que no evalúan las ideas de su propio país.

Gala en Viena

Los resultados se conocerán en una gala que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en el Ayuntamiento de Viena y, en ella, el Consistorio vitoriano competirá en la categoría de 'Salud pública y envejecimiento activo'

Los promotores de este plan, que ya ha asistido durante este tiempo a 150 personas, han asegurado este martes que este proyecto «necesario e innovador» tiene «el potencial de inspirar cambios positivos en otras partes de Europa», ya que estos galardones sirven como «plataforma de aprendizaje colaborativo para afrontar desafíos comunes».