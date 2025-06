Primer día de las médicas y enfermeras del futuro en la OSI Araba: «Habéis venido al mejor de los sitios posibles»

Primer día de 'cole' -más bien de hospital- para los 102 jóvenes que en los próximos años realizarán su residencia en los hospitales y centros ... de salud de Vitoria. Han entrado a trabajar a primera hora y a mediodía se han trasladado hasta el HUA Santiago para participar en la jornada de bienvenida que la OSI Araba ha organizado para las médicas (MIR) y enfermeras (EIR) residentes. En femenino porque ellas son mayoría.

Un 30% de estos sanitarios procede de fuera de Euskadi y entre ellos los hay llegados de diferentes países como Bolivia, Argentina, Ecuador, Perú, Francia o Italia. Cada uno en su especialidad (hasta 34) pero todos coinciden en haber elegido la capital alavesa para su primera toma de contacto con la profesión. Este viernes han recibido una cálida bienvenida por parte de los responsables de la OSI Araba, la organización que integran Txagorritxu y Santiago y los centros de salud del territorio.

«Os necesitamos a todos y a todas. Sois los que vais a mejorar el sistema y quienes nos van a garantizar la salud en los próximos años», les ha trasladado Enrique Peiró, viceconsejero de Salud del Gobierno vasco. Peiró ha incidido en que es «un privilegio» poder dedicarse a esta profesión y ha animado a los jóvenes a «disfrutar» de sus años de residencia y a «aprender con vocación de servicio».

Enrique Bárez, director gerente de la OSI Araba, ha sacado pecho asegurándoles que «habéis venido al mejor de los sitios posibles. Nuestra OSI es muy buena, muy potente. Estamos metidos de lleno en la Inteligencia Artificial, en la Ingeniería de la Medicina, y también con planes de humanización». Les ha animado también a disfrutar al máximo de esta experiencia y les ha vendido las bondades de Vitoria. Previamente se ha proyectado un vídeo con los encantos de la ciudad como el Casco Viejo, el Anillo Verde, los pintxos, el Artium, el festival de Jazz o las fiestas de La Blanca.

Facundo Alejandro Trucco es uno de los residentes que está deseando disfrutar de esta etapa. «La primera toma de contacto en Txagorritxu esta mañana ha sido muy buena», confesaba este residente de Oncología argentino. Eligió esa especialidad por su complejidad y su belleza al mismo tiempo. Se explica: «me gusta mucho la parte humana de la Oncología, es algo duro pero también tiene mucha parte de empatía y de acompañar al paciente».

En el caso de Aldara García ha optado por Neurología. «Hice el MIR dos veces para poder elegir esta especialidad, lo tenía muy claro», cuenta esta joven de 26 años de Santiago de Compostela. «Cuando estaba estudiando la carrera leí un libro sobre este tema y me fascinó. Me llama mucho el tema de demencias, párkinson... y su repercusión social», añade Aldara, encantada tras su primera toma de contacto con Vitoria. «La veo una ciudad muy cómoda y me recuerda a Santiago», afirma con una sonrisa.