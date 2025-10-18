Prevención, detección y mucho cariño frente al alzhéimer

José Ángel Martínez Viguri Sábado, 18 de octubre 2025, 00:24 Comenta Compartir

«Esta enfermedad es cada día más cruel. Ves cómo la persona deja de hablar, de andar... Yun día también deja de comer». Miguel Ángel Echevarría relata en primera persona el deterioro físico y mental que progresiva y lentamente padeció su esposa Chari, a la que asistió con admirable abnegación los trece últimos años de su vida, hasta que la mujer falleció con 75 devastada por los estragos del alzhéimer. Al feliz matrimonio se le podía ver de paseo agarrado de la mano por el centro de Vitoria; después, al marido empujando una silla de ruedas con ella sentada... Estampas tan admirables como dolientes.

Se estima que en Álava hay unas 7.000 personas que padecen de alzhéimer u otras demencias seniles. Es un cálculo aproximado, no oficial. Sí se sabe que el envejecimiento, con una población cada vez más entrada en años, contribuye al aumento de enfermedades neurodegenerativas. A mayor esperanza de vida, mayor riesgo de diagnóstico positivo. Los afectados alaveses, que también los hay de 40 o 50 años, no están solos, están acompañados por sus seres queridos y una asociación, Afaraba, que les asiste, atiende, consuela, guía...

Una encomiable labor humana sin descanso que ELCORREO quiere reconocer con la entrega del galardón que la distingue como 'Alavés del mes de octubre'. La XII Marcha Solidaria Green que organiza el periódico destinó su recaudación, 4.172 euros, al colectivo de familiares de alzhéimer en Álava. El 1 de enero cumplirá 34 años desde que un grupo de personas reunidas en la iglesia de San Mateo vio la necesidad de que las familias se arroparan entre sí. Hoy son más de 1.000 los asociados a esa idea tan genial y Afaraba, en crecimiento constante, dispone hoy de una plantilla de doce profesionales entre psicólogas, terapeutas, trabajadoras sociales y monitoras.

Campañas y programas

Su centro de operaciones se establece en la calle Budapest (Salburua), pero de un tiempo a esta parte se ha abierto a la provincia, con visitas, reuniones, encuentros o programas en otras localidades para favorecer la prevención y detección del alzhéimer antes de que sea tarde. En estadios iniciales es tratable farmacológicamente; después, ya no. La de salir al territorio «es una parte importante de nuestro compromiso», aquel que se asumió en las Juntas Generales, recuerda Echevarría.

Esa apertura social busca «normalizar» la enfermedad, que se deje de ver con ojos estigmatizados. «Que los afectados tengan un trato igual por parte de la sociedad, que no se les aparte en un rincón», insiste el presidente del colectivo desde hace cuatro años. En Afaraba están orgullosísimos, por ejemplo, de que dos mujeres con alzhéimer lucieran sobre la pasarela de moda de Gasteiz On y de que otros dos enfermos canten en un coro. Necesitan estímulos cognitivos, la mejor medicina para retrasar el decaimiento.

«Hay que saber cómo actuar, cómo tratar a esas personas. Hacerlo de forma delicada, con voz agradable, con cariño...», aconseja Miguel Ángel Echevarría. «Paciencia, paciencia, paciencia, amor y dedicación». Es lo que aplicó, recuerda, con su mujer cuando entendió que debía renunciar a la política–era concejal del PP en el Ayuntamiento de Vitoria– para devolver a Chari todos los cuidados que ella le había proporcionado a lo largo de «aquellos años tan difíciles como servidor público».

Desde Afaraba se ha enseñado a policías, bomberos y chóferes de autobuses «cómo atender a personas con alzhéimer, que se desorientan». La asociación apuesta decididamente por las campañas de prevención y detección precoz de la demencia, actuaciones de choque vitales, y por talleres y programas de psicoestimulación. «No es cuestión de ir al médico de familia para que te derive al neurólogo cuando ya tienes indicios. No. Hay que actuar y detectar antes para que las medicinas retrasen la enfermedad con una eficiencia del 28-37%». Pide, ruega, que las empresas incluyan en las revisiones médicas a sus empleados una sencilla prueba de cribado. Basta con una toma de saliva. Prevenir antes que lamentar porque el alzhéimer consume en vida al enfermo y sus cuidadores.