Los precios a la baja disparan el interés por comprar bodegas en Rioja Alavesa

«Sí, hay movimiento y, de hecho, nosotros, estamos trabajando ahora mismo con dos operaciones de compraventa de bodegas aunque, por supuesto, tengo que respetar ... la confidencialidad». Javier Nájera dirige la inmobiliaria Uvicamp (Laguardia) que, desde el año 2005, se dedica a intermediar en la compraventa de bodegas y de viñedos y las ha visto de todos los colores en las habituales crisis cíclicas del sector: «Ésta parece que es peor porque ha pillado a la gente muy mayor, tanto en viña como en bodega, y el relevo generacional no está nada claro, con lo que en muchos casos hay bodegas y viñas que están, sí o sí, abocadas a la venta».

Nájera señala que «estamos viendo que hay interés de inversores extranjeros, fundamentalmente de EE UU, que están buscando oportunidades. De la misma forma que hay grupos que ya se dedican al vino y que no tenían presencia en Rioja, que quieren aumentar el portfolio de referencias y saben que ahora es un buen momento para entrar. En estos casos están interesados en bodegas, pero también que tengan viñedo, por lo que las compras suelen ir aparejadas».

El profesional diferencia en cualquier caso entre «proyectos serios interesados en comprar, que los hay, de los 'cazagangas': «De estos también hay bastantes, y la verdad es que se ofrecen compras a cambio de la deuda, cuando en muchos casos hay un fondo de comercio o un trabajo que también tiene su valor». Nájera constata que el interés se centra de forma preferencial en Rioja Alavesa, seguida de Rioja Alta y que, sin embargo, es más difícil atraer con un proyecto en venta en Rioja Oriental: «Hemos ofrecido bodegas chulas, con viñedo propio que también están en venta pero cuesta más despertar el interés en estos casos».

Zeta T es otra inmobiliaria especializada en la compra venta de bodegas y viñedos y sus responsables confirman también que «hay muchas bodegas en venta, pero los inversores lo que buscan son empresas con rentabilidad y eso no es fácil porque, precisamente, son las que no se venden». «Hay mucha gente que pregunta -continúa-, pero no es fácil materializar las operaciones».

El viñedo

Desde Zeta T Estates explican que, en el caso del viñedo, «lo habitual hasta antes de la crisis era que la mayoría de las compras no salieran del pueblo. Es decir, si alguien quería vender, siempre había un vecino que quería comprar y rápidamente hacía una oferta, pero ahora el viticultor no compra y lo que estamos viendo es que cuando se hacen operaciones sobre tierras el capital llega de fuera».

Los precios no son los que eran hace unos años: «Rioja Alavesa y la Sonsierra siguen siendo las zonas más caras, pero estamos hablando de 80.000 euros, cuando hubo operaciones no hace mucho por 110.000 euros, que bajan a 60.000 o 70.000 en zonas de La Rioja Alta, mientras que, en el caso de Rioja Baja, incluso ha habido alguna operación sobre los 30.000 euros».

Javier Nájera (Uvicamp) confirma también precios similares: «Ha habido compras importantes de bodegas por entre 70.000 y 75.000 euros y, efectivamente, ya no se llega a los 110.000 a que se vendieron hace unos años parcelas muy especiales en Rioja Alavesa».

«Ahora mismo, hay mucha presión a la baja y es que el cultivador a renta -que antes gestionaba un viñedo a un 70/30% y luego a un 80/20%-, ahora lo lleva, si tienes suerte que lo encuentras, pero sin pagar nada al propietario. Incluso he escuchado que algunos cobran hasta 500 euros por hectárea para llevar el viñedo de un tercero».