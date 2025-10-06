El PP propone reducir un 2,7% el IBI y recortes en las basuras que beneficiarían «a 97.000 hogares»

Rosa Cancho Lunes, 6 de octubre 2025, 13:09 Comenta Compartir

El grupo municipal del PP ha presentado este lunes su propuesta de cara al debate de las ordenanzas fiscales de 2026. Defenderá en primer lugar su enmienda a la totalidad, lo que supone un rechazo íntegro al documento que plantean PSE y PNV y para el que buscan apoyo en la oposición. Es su manera de plantear «un modelo alternativo» basado en una «apuesta realista», ha indicado el portavoz del PP, Iñaki García Calvo. Frente a la subida generalizada de un 2,7 de impuestos, tasas y precios públicos que sería del 5,8% en el caso de las basuras, los populares plantean reducciones del tributo de inmuebles IBI y una serie de cambios en el sistema de cobro de recibo de basuras para reducir también su «impacto en las familias». En concreto en el 85% de los hogares.

García Calvo, que ha estado acompañado de Blanca Lacunza, ha explicado que su propuesta que -en la práctica supone que las arcas municipales ingresen menos por estos gravámenes que lo que prevé el Gobierno Local- llega en un momento en que la Hacienda Foral Alavesa ha recaudado un 9% más. No ha querido vincular su rebaja de impuestos a la llegada de más dinero vía el fondo foral de financiación local Fofel, aunque recientemente en la Comisión de Hacienda se barajó la cifra de un incremento de 4 millones de euros en el recibo que anualmente gira la Diputación a Vitoria. Sí ha insistido en que con la subida de este año del 4% para la mayoría de impuestos locales y del 80% para las basuras se van a recaudar 17 millones de euros más «que salen del bolsillo de los vitorianos». «Lo que tienen es que gestionar mejor y gastar mejor», ha criticado el líder del PP en el Consistorio.

En concreto, Iñaki García Calvo ha hablado de reducir un 2,7% en IBI para compensar de alguna manera lo que denomina «basurazo» y asegura que es una bajada «que es de recibo» para la que existe margen en la contabilidad municipal y que beneficiará a 118.000 hogares. Su compañera Blanca Lacunza ha agregado que va acompañada de propuestas como la de no cobrar este impuesto a los dueños de locales y viviendas 'okupados' o reducir el 50% a quienes cedan su piso para alquiler protegido o libre. También plantea descuentos para locales sin actividad económica y nuevas reducciones del impuesto de vehículos familias numerosas.

Pero el PP dedica más espacio a modificar de arriba a abajo el cobro de la tasa de basuras. Así propone que se establezca un fijo y un variable en función de los metros y el número de personas empadronadas, lo que según su cálculos, va a suponer una rebaja de este recibo para un 85% de los, esto es unos 97.000. Plantea igualmente mejoras para minoristas y para empresas que formen parte del Pacto Verde.

Iñaki García Calvo asume que el Gobierno Local va a intentar pactar con EH Bildu. «La alcaldesa mira a su izquierda», ha señalado, tras reiterar que para el PSE-PNV su «socio preferente» es la coalición soberanista.