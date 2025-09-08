El PP hablará sobre las ordenanzas fiscales con Etxebarria pero cree que «pactará con EH Bildu»
«Venimos de una subida de impuestos. Primero tenemos que conocer el proyecto y luego ya veremos», tercia Iñaki García Calvo
Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:42
La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, anunció el viernes una ronda de contactos con los partidos políticos de la oposición en busca de algún acuerdo ... para las ordenanzas fiscales y los presupuestos municipales. El jueves se reunirá con el PP. En puertas de ese encuentro, el líder de los populares de la ciudad, Iñaki García Calvo, se ha mostrado esta mañana de lunes listo para dialogar, aunque con escasas expectativas de pacto.
«Todavía no conocemos el proyecto pero hay que recordar que venimos de una subida de impuestos. Este mes de septiembre se va a girar el 'basurazo', que afectará a muchas familias y me consta de primera mano que está sentando bastante mal, sobre todo en la forma que se ha notificado», ha manifestado.
«Venimos de ahí, de una subida de impuestos. La alcaldesa muestra su disposición a hablar y nosotros, evidentemente, nos vamos a sentar a hablar con el Gobierno», ha subrayado García Calvo. Sin embargo, a partir de ahí se ha mostrado crítico con la coalición PSE-PNV. «Pero la predisposición a hablar de la alcaldesa es que siempre acaba pactando con los mismos, que es su socio preferente, EH Bildu».
Preguntado sobre si exigirá una «congelación» de las ordenanzas fiscales, García Calvo ha optado esta mañana por la prudencia. «Primero tenemos que ver el proyecto, luego ya veremos».
