El líder de los populares vitorianos, Iñaki García Calvo. PP

El PP hablará sobre las ordenanzas fiscales con Etxebarria pero cree que «pactará con EH Bildu»

«Venimos de una subida de impuestos. Primero tenemos que conocer el proyecto y luego ya veremos», tercia Iñaki García Calvo

David González

David González

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:42

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, anunció el viernes una ronda de contactos con los partidos políticos de la oposición en busca de algún acuerdo ... para las ordenanzas fiscales y los presupuestos municipales. El jueves se reunirá con el PP. En puertas de ese encuentro, el líder de los populares de la ciudad, Iñaki García Calvo, se ha mostrado esta mañana de lunes listo para dialogar, aunque con escasas expectativas de pacto.

