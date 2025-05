El PP exige la limpieza de las pintadas en el aulario de la UPV

La presidenta del PP de Gipuzkoa y parlamentaria vasca, Muriel Larrea, ha registrado una pregunta en la Comisión de Ciencia, Universidades e Innovación pidiendo explicaciones ... a Juan Ignacio Perez sobre las múltiples pintadas que llevan meses acumulándose en las paredes del Aulario de la UPV. La presidenta ve inadmisible que no se vaya a proceder a su limpieza hasta final de curso, porque mantenerlas es una «dejación de funciones» y «se anima a la proliferación de la crispación y la desconsideración hacia una institución que debería estar protegida del sectarismo y la radicalidad».

Larrea ha señalado durante la comisión que «el respeto comienza por no alterar las paredes ni el mobiliario de una universidad que es de todos los vascos»; y ha apuntado que mantener las pintadas, que ha calificado de «agresivas» y «ofensivas», es «enviar el mensaje equivocado a la comunidad universitaria». La parlamentaria ha recordado a su vez que «la libertad de expresión no puede confundirse con la impunidad», recalcando que no pueden tener cabida pintadas que «insultan, atacan, siembran división y odio».

«Los espacios públicos educativos deben cuidarse», ha añadido Larrea, alegando que no debe ser «sólo por estética», si no por lo que representan: «conocimiento, pluralidad y libertad». «Ninguna de esas cosas es compatible con la dejadez o con el odio pintado en las paredes», ha concluído su intervención.