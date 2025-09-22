El PP califica de «cortina de humo» la petición de rebajar la capacidad del centro de acogida de Arana

El Partido Popular de Vitoria continúa con su cruzada para paralizar la construcción del nuevo Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Arana. Este ... lunes ha calificado de «cortina de humo» y «maniobra electoralista» la petición que ha trasladado la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, al Gobierno de España de reducir su capacidad de 350 a 200 personsa.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Iñaki García Calvo, ha señalado que es imposible variar la capacidad del centro de acogida si no se produce anteriormente un cambio en el proyecto constructivo. Y en este punto ha asegurado que no se ha llevado a cabo por el momento, cuando las obras ya están en marcha. «Arrancaron en marzo, con un plazo de 14 meses y un total de 350 plazas. Mientras no paren las obras y modifiquen el proyecto, se están construyendo dos edificios, uno para 200 personas y otro para 150», ha remarcado.

El edil popular considera que esta solicitud de recorte al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones responde a una cada vez mayor «oposición política, social y ciudadana» al centro de Arana y tiene como telón de fondo «un cálculo electoralista». «La alcaldesa utiliza esa maniobra política, al ver la presión política y social contra este centro, porque no quiere llegar a las elecciones municipales con un macrocentro de 350 plazas. Por eso, nos vende ahora que ha solicitado al Ministerio que abra con 200, cuando en realidad tendrá un total de 350», ha denunciado.

Pero las críticas no se han limitado solo al ala socialista del Gobierno municipal, sino que el PNV ha sido también objeto de sus críticas: «Ahora cambian de discurso por una cuestión electoral, después de que en el Ayuntamiento votaron en contra de paralizarlo en marzo».

Con el objetivo de que «todos los grupos del Ayuntamiento se retraten», el PP ha registrado una nueva petición para su debate este viernes en el Pleno. En concreto, solicitarán la paralización total de la construcción del centro porque «Vitoria no puede asumir esta infraestructura ni por su tamaño ni por su modelo. No responde a la capacidad de acogida de nuestra ciudad y generará una presión insostenible sobre unos servicios públicos que están saturados».