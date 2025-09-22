El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Obras en el futuro centro de acogida de refugiados de Arana. Blanca Castillo

El PP califica de «cortina de humo» la petición de rebajar la capacidad del centro de acogida de Arana

García Calvo señala que es imposible «reducirlo de 250 a 200 personas» si no se cambia el proyecto constructivo

B. Mallo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:59

El Partido Popular de Vitoria continúa con su cruzada para paralizar la construcción del nuevo Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Arana. Este ... lunes ha calificado de «cortina de humo» y «maniobra electoralista» la petición que ha trasladado la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria, al Gobierno de España de reducir su capacidad de 350 a 200 personsa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  2. 2

    Opositores critican una OPE foral que solo han aprobado 11 de 360 aspirantes
  3. 3

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  4. 4

    Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao
  5. 5

    Nace en Álava el Parque Micológico más grande de Euskadi
  6. 6 Un fallecido y dos heridos en un accidente en Ventas de Armentia
  7. 7

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  8. 8

    «Con el TAV nos engañan. Hay que pelear con uñas y dientes para que se haga»
  9. 9

    Las federaciones alertan del colapso de las instalaciones deportivas: «No cabemos»
  10. 10

    130 coches VTC circulan ya por Álava frente al retroceso del taxi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP califica de «cortina de humo» la petición de rebajar la capacidad del centro de acogida de Arana

El PP califica de «cortina de humo» la petición de rebajar la capacidad del centro de acogida de Arana