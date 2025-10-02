La Policía Local de Vitoria celebra los Ángeles Custodios en reconocimiento a sus agentes más veteranos La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, destaca «la vocación de servicio público» del cuerpo municipal

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha conmemorado este jueves en el Palacio Villa Suso la festividad de los Ángeles Custodios, una tradición que sirve para rendir homenaje a los agentes con más de veinte años de servicio y al personal recientemente jubilado, en reconocimiento a su «compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía».

El acto ha reunido a más de ochenta representantes de instituciones públicas, cuerpos policiales, judicatura, asociaciones y colectivos ciudadanos; y ha sido presidido por la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, el director de Seguridad, José Antonio Haro y el comisario jefe de la Policía Local, José Carlos García Marcos.

«La sociedad demanda entornos tranquilos, calles seguras y confianza en las instituciones. En ese escenario, la Policía Local desempeña un papel crucial que se manifiesta en una presencia constante en el día a día», ha destacado Etxebarria, que ha puesto en valor la labor de los agentes municipales.

«La Policía Local ofrece una respuesta inmediata ante cualquier conflicto y en la salvaguarda de los derechos y libertades. En cada una de sus actuaciones está presente la vocación de servicio público», ha afirmado la alcaldesa.

Por su parte, el concejal de Seguridad, César Fernández de Landa, ha destacado la «profesionalidad y cercanía» de los agentes locales en el desempeño de sus funciones. «Reconocemos trayectorias, valores, esfuerzos y resultados. Reconocemos que detrás de cada uniforme hay una historia personal, una vocación que se renueva cada día, una voluntad de servicio que merece ser visibilizada y agradecida», ha señalado.

Durante la ceremonia se han entregado diplomas a los agentes con más de dos décadas de trayectoria y al personal jubilado, en un gesto de reconocimiento institucional por su dedicación.