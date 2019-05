Final Four La Policía extrema la vigilancia y hará controles preventivos en el Buesa y en las calles de Vitoria E. C. La Ertzaintza recomienda acudir al pabellón con dos horas de antelación y no llevar objetos de cristal, latas, video cámaras, paraguas con punta o palos de selfie entre otras recomendaciones SERGIO CARRACEDO Jueves, 16 mayo 2019, 01:54

La Ertzaintza en coordinación con la Policía Local de Vitoria ha preparado un dispositivo especial para garantizar la seguridad de las miles de personas que acudirán a la celebración de la Final Four de la Euroliga de Baloncesto, que se disputará este fin de semana en el pabellón Fernando Buesa Arena de la capital alavesa.

La vigilancia y los controles preventivos se llevarán a cabo tanto en el propio pabellón durante los encuentros como en otras zonas de la ciudad donde está previsto que las aficiones de los equipos participen en los diferentes actos preparados para este evento deportivo. Entre las recomendaciones de la Ertzaintza destacan el uso del transporte público para los desplazamientos a los partidos, acudir al estadio con dos horas de antelación debido a que los controles de acceso al pabellón serán rigurosos.

Estos registros, que se van a realizar a los espectadores que acudan a la Final Four, están destinados a «detectar y ocupar los objetos peligrosos o pancartas, símbolos u otros soportes insultantes o que inciten a la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia cuya introducción está prohibida en los recintos deportivos por la Ley del Deporte». Por ello, y para que ningún aficionado tenga dudas, la Ertzaintza recuerda las normas de acceso al pabellón, a las que añade una serie de consejos.

Prohibiciones

- La introducción de armas, bengalas, petardos, productos inflamables, fumíferos o corrosivos y artefactos pirotécnicos y objetos peligrosos entre los que se incluyen: objetos de cristal, aerosoles, botellas, latas, video cámaras, paraguas con punta, palos de selfie, bocinas de aire, etc.

- Entrar al pabellón con bolsos de gran tamaño, bultos o maletas.

- Asistir con bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o análogas.

- Llevar o exhibir banderas o símbolos que inciten a la violencia, racismo, xenofobia o intolerancia.

- Acceder bajo efectos del alcohol o las drogas.

- Incurrir en conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes.

- Acceder sin título válido o cambio de localidad.

Además, recuerdan que los asistentes a la final están obligados a someterse a los controles y registros personales y facilitarlos, y a ser grabadas en los aledaños del recinto, en sus accesos y en el interior.

Dentro del Buesa Arena, la Ertzaintza aconseja «no alterar el orden público, no entonar consignas o cánticos racistas, xenófobos, intolerantes que inciten a la violencia o supongan cualquier otra violación legal, no lanzar ninguna clase de objetos, no exhibir pancartas, banderas o símbolos que incluyan mensajes racistas, xenófobos, intolerantes que inciten a la violencia, no consumir bebidas alcohólicas o drogas, ocupar la localidad que corresponda y enseñar la localidad a requerimiento del personal del estadio o de la policía. No tener ni activar o lanzar armas o bengalas o petardos, en general productos inflamables, corrosivos o fumíferos».

El incumplimiento de las obligaciones descritas implicará la expulsión y la imposición de las acciones legales o administrativas correspondientes.

Díptico para las aficiones

El Departamento de Seguridad ha editado un díptico con información y consejos de seguridad dirigido principalmente a las aficiones de los equipos participantes en la competición. Se van a distribuir seis mil ejemplares en euskera, castellano, inglés, ruso y turco en hoteles, en el pabellón y en la Fan Zone, entre otros lugares. El folleto recomienda la descarga de la App de la Ertzaintza, y el uso de los teléfonos 112 o 092 para situaciones de emergencia. Durante las dos jornadas, la Ertzaintza emitirá en Twitter mensajes de seguridad en castellano, euskera e inglés.

Recomendaciones para situaciones de emergencia La Ertzaintza ha publicado un decálogo de recomendaciones para saber cómo actuar en caso de encontrarse en una situación de emergencia. - Mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia. - En caso de tener que evacuar alguna de las zonas de aglomeración de gente, se recomienda a la ciudadanía tener localizada la vía de escape más próxima. - Hay que dirigirse a las salidas a través de los sitios indicados y sin parar. Nunca, en ningún caso, se debe volver atrás. - Nunca hay que gritar, correr o empujar a otras personas, ya que podría provocar situaciones muy peligrosas, debido a la gran cantidad de gente concentrada. - Una vez en zona segura, si no se encuentra al familiar, amigo o persona conocida, se debe informar a los servicios de emergencia. - No se debe utilizar el móvil para hacer llamadas o para enviar fotografías o vídeos personales en las zonas con mucha concentración de personas, al objeto de impedir el colapso de las líneas telefónicas y facilitar la comunicación con los servicios de emergencia. - No hay que detenerse delante de puertas de salida o vías de evacuación. - Realizar la evacuación en silencio, con sentido del orden y ayuda mutua, a fin de evitar atropellos y lesiones, asistiendo a los que tengan dificultades o se caigan. - Si debéis evacuar la zona, realizad los movimientos deprisa, pero sin correr, y sin atropellar ni empujar a los demás. - Manteneos unidos al grupo, aunque ya estéis en el exterior y en los lugares acordados de concentración, para facilitar el control.