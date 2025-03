¿Cuándo se podrá contemplar en Álava el eclipse parcial de sol?

La llegada de la primavera también supone la apertura de un período especialmente relevante en lo referido a los fenómenos astronómicos que se podrán contemplar ... en el cielo a lo largo de las próximas semanas, si el tiempo y las condiciones acompañan en cada momento. Para empezar con este carrusel de eventos, el eclipse parcial de sol que se producirá en la mañana del próximo sábado y que, si el cielo se encuentra despejado y las nubes dejan visibles la esfera del astro rey, se podrá observar en Álava entre las 10.50 y las 12.40 horas.

La Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, cubriendo una parte superior del mismo que irá avanzando con el paso de los minutos y que conducirá a un oscurecimiento parcial de la mañana, siempre y cuando las nubes –las previsiones para ese día no son especialmente halagüeñas, aunque todavía es demasiado temprano– no obstaculicen la visibilidad. La hora punta en Álava se registrará a las 11.45, con una magnitud máxima de 0,34 y una altura de 46°.

Para aquellos que tengan interés en contemplar este fenómeno, cabe recordar que hay que cumplir con unas premisas de seguridad para evitar que el sol cause daños en los ojos que, en el peor de los casos, podrían llegar a la ceguera. En primer lugar, bajo cualquier circunstancia hay que evitar mirar directamente al astro, ni siquiera con gafas de sol, si no se tienen visores seguros que cumplan con la normativa internacional.

Recomendaciones No exponerse No se debe atender directamente al sol sin el uso de un visor.

Tiempo Aunque se cuente con protección, se recomienda no exponerse más de 30 segundos.

Molestias Mirar al sol causará ardor, sensación de suciedad y pérdida de agudeza visual.

Amenaza Alzar al vista sin lente protectora puede causar ceguera.

De la misma manera, tampoco se pueden utilizar dispositivos ópticos (cámaras, telescopios o binoculares) si no se dispone de una lente especial. Y, en todo caso, no se recomienda mirar al sol, aún con protección, durante más de treinta segundos. Y, sobre todo, los expertos piden prestar una especial atención a los niños para que no se salten estas advertencias.

Este eclipse parcial supondrá la apertura de un período astronómico excepcional, pues el 12 agosto de 2026 y 2 de agosto 2027 se producirán sendos eclipses solares completos –en la España peninsular no se contempla uno desde 1912, mientras que en las islas Canarias se pudo ver el de 1959– y uno anular el 26 de enero de 2028. Y todos ellos se podrán apreciar en Álava en su máxima expresión, ya que se prevé que la península sea uno de los mejores puntos del planeta para presenciar estos acontecimientos tan excepcionales y que desatarán muchos movimientos de expertos en astronomía, aficionados a esta ciencia y también curiosos y amantes de los eclipses.

Lluvias de meteoros

Más allá del eclipse de este próximo sábado, la primavera presenta otros fenómenos astronómicos que harán las delicias de los amantes de esta ciencia. La noche del 13 de abril se producirá la primera luna llena de esta estación, la denominada Luna Rosa, que se verá más grande y luminosa al estar ubicada al lado opuesto de la Tierra. El adjetivo no tiene que ver con el color que refleja el satélite durante esa noche, sino con la tradición de las tribus nativas de Norteamérica, que relacionaba la aparición de esta fase lunar con la floración de una planta rosada.

Entre el 16 y el 26 de abril de cada año se produce la lluvia de meteoros Líridas, partículas de polvo que se desprenden del cometa Thatcher, que en 2025 tendrá su pico el día 22. Por su parte, el 6 de mayo se podrá atender a la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, cuyos destellos provienen del célebre cuerpo celeste Halley.

El 12 de mayo llegará la segunda luna llena de primavera, la denominada de las Flores, que refleja el auge de esta estación. Y el 11 de junio será la última luna llena antes del verano, la de Fresa. Además, durante las próximas semanas se podrán observar planetas como Marte, Júpiter, Venus y Saturno, mientras que constelaciones visibles serán las de Leo, Virgo y Bootes (El Boyero).