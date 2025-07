El PNV insiste en que prefiere unir el TAV con Navarra a través de Ezkio

E. C.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, muestra su preferencia por la opción guipuzcoana de Ezkio-Itsaso frente a Vitoria para conectar el tren de alta ... velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra. En una entrevista que hoy publica 'Diario Vasco', el dirigente jeltzale afirma que «si no hay problemas geológicos sería mucho más segura la solución de Ezkio-Itsaso en el sentido de que discurra en túnel». «Pero claro, si hay problemas geológicos serios, pues entonces habría que contemplar otras alternativas», señala sin referirse de forma explícita a la opción alavesa, que siempre ha sido la favorita de los técnicos del Ministerio.

El líder del Euzkadi buru batzar (EBB) se escuda en que los «informes» de las catas que se desarrollarán en los próximos meses –y que acumularán un retraso de un año respecto a la fecha inicialmente anunciada– decidirán por cuál de las dos vías se desarrolla ese enlace, pero avisa que «habrá que procurar que no haya una saturación». Ese argumento no es nuevo. Precisamente, es uno de los que siempre esgrime la diputada general guipuzcoana, Eider Mendoza, para defender en público la opción de Ezkio.

De esta manera insiste en que la prioridad de los máximos responsables de la formación es que la conexión sea a través de este pequeño pueblo de 600 vecinos, pese a que esto suponga perforar la Sierra de Aralar para abrir un túnel de alrededor de 22 kilómetros. En abril, el lehendakari Imanol Pradales declaró al mismo periódico que «la posición del Gobierno vasco y del Gobierno de Navarra se fijó en 2018», en referencia a la elección del ramal guipuzcoano respecto al alavés. «Si cogemos el mapa vasco mirado desde arriba, si nos abstraemos de la orografía, es bastante obvio cuál es la mejor conexión», añadió. Aquellas palabras provocaron que Eneko Andueza, secretario general del PSE, le pegase en público un «tirón de orejas» a Pradales. «Le he explicado al lehendakari que no me parece sensato comportarse como el portavoz del PNV en Gipuzkoa en este sentido», desveló el socialista tras una reunión.

«No se me pasa por la cabeza dejar desconectada a Navarra del resto de Euskadi. A algunos que se dicen abertzales no les importa ni les preocupa esa desconexión. Al PNV, sí», subraya Esteban en el 'Diario Vasco'. «Es un poco desesperante el Gobierno español en este tema. Es verdad que algunos han puesto dificultades en la izquierda abertzale a través de sus ayuntamientos, pero pido también mayor diligencia al Ejecutivo central. Me preocupa la conexión Burgos-Vitoria. Seguiremos como un martillo pilón», lanza.