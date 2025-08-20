El plazo para solicitar las ayudas para la cría de razas ganaderas en Álava concluye el 27 de agosto a Diputación dispone de 850.000 euros para «apoyar al sector ganadero ante las dificultades que afronta»

El plazo para solicitar las ayudas ganaderas de la Diputación Foral de Álava a la gestión de programas colectivos de cría de razas ganaderas, de sanidad animal y de producción animal en el Territorio Histórico de Álava concluye el próximo miércoles 27 de agosto y dispone de una cantidad total de 850.000 euros.

Concretamente y según recoge el acuerdo 453/2025, de 22 de julio, del Consejo de Gobierno Foral, la gestión de programas de cría de razas ganaderas cuentan con 484.500 euros; la gestión de programas de sanidad animal con 212.500 euros; y la gestión de programas de producción animal con 153.000.

Se trata de una línea de ayudas de carácter anual destinada a subvencionar programas ganaderos colectivos en varios ámbitos llevados a cabo por entidades de carácter público o privado radicadas dentro o fuera del Territorio Histórico de Álava y que agrupen, integren o presten servicios a explotaciones ganaderas registradas en Álava.

Están reguladas por el Decreto Foral 34/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de julio, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la gestión de programas colectivos de cría de razas ganaderas, de sanidad animal y de producción animal en el Territorio Histórico de Álava.

Podrán ser beneficiarias las asociaciones, entidades territoriales, incluidas las juntas administrativas y ayuntamientos, comunidades de Pastos y Parzonerías u otras entidades de carácter público o privado radicadas dentro o fuera del Territorio Histórico de Álava y que agrupen, integren o presten servicios a explotaciones ganaderas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) de Álava en el marco de las líneas de ayudas que se convocan.

Según señala la Diputación, el objetivo de estas ayudas es apoyar al sector ganadero ante las dificultades que afronta, cuya rentabilidad se ve fuertemente influida por factores ajenos a la propia explotación como son «la inestabilidad de precios de venta de los productos, elevados costos de las materias primas y de producción, y la dificultad de trasladarlos al mercado, cuyos parámetros de calidad sin embargo son cada vez mayores».