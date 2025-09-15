El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos conductores con problemas para utilizar un parquímetro en la calle Madre Vedruna. Rafa Gutiérrez.

Plazas vacías, problemas con los parquímetros y quejas en el primer día de ampliación de la OTA

Las plazas de pago se han duplicado desde este lunes en Vitoria al activarse en San Martín, Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, Aranzabal

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:36

La histórica ampliación de la OTA este lunes a cinco barrios de Vitoria (San Martín, Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía y Aranzabal) ha dejado estampas inéditas, ... como la de cientos de huecos vacíos en calles en las que hasta ahora resultaba muy complicado aparcar. También se han producido problemas con algunos parquímetros en los que no se permitía el pago con tarjeta o no funcionaban y quejas entre ciudadanos que desde hoy tienen que pagar por estacionar donde antes lo hacían gratis. Muchos coches se han trasladado a zonas limítrofes donde se sigue manteniendo la gratuidad.

