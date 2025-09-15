Plazas vacías, problemas con los parquímetros y quejas en el primer día de ampliación de la OTA

La histórica ampliación de la OTA este lunes a cinco barrios de Vitoria (San Martín, Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía y Aranzabal) ha dejado estampas inéditas, ... como la de cientos de huecos vacíos en calles en las que hasta ahora resultaba muy complicado aparcar. También se han producido problemas con algunos parquímetros en los que no se permitía el pago con tarjeta o no funcionaban y quejas entre ciudadanos que desde hoy tienen que pagar por estacionar donde antes lo hacían gratis. Muchos coches se han trasladado a zonas limítrofes donde se sigue manteniendo la gratuidad.

Esta expansión de la OTA amplía los estacionamientos de pago desde los 6.000 actuales hasta 11.110, casi el doble. De los cinco vecindarios afectados, San Martín es donde se producirá una mayor incidencia con nada menos que 2.300 huecos sujetos a la normativa que da prioridad a vecinos y gremios. «Vengo a visitar a mi madre y no queda otra que pagar, aunque de momento ni me deja», lamentaba Adolfo frente a un parquímetro en la calle Abendaño. A pesar de meter monedas el tiempo no subía en pantalla.

Otros aparatos han dado problemas para realizar el pago con tarjeta y el Ayuntamiento ha optado por colocar pegatinas informativas. «Ha habido un problema con la empresa que desarrolla el aplicativo. Están en ello y esperemos que lo solucionen los próximos días. Hemos optado por colocar estos mensajes para que la gente esté informada», trasladan fuentes del departamento de Movilidad y Espacio Público.

Ampliar Aviso en los parquímetros sobre el pago con tarjeta. R. Gutiérrez

Han sufrido esas incidencias Claudio y Magnolia, que compartían sus frustraciones frente a un parquímetro en la calle Madre Vedruna. «Es imposible pagar, ¿qué hacemos?», se preguntaban. «Yo soy comercial y vengo mucho por aquí, ahora no queda otra que rascarse el bolsillo, pero lo bueno es que no voy a tener que dar tantas vueltas», compartía él. «Yo trabajo en Marianistas y entro a las 6. Me va a tocar venir caminando desde Zabalgana a las 5 de la mañana o pagar todos los días, pero sería carísimo. Vamos a intentar que nos dejen meter los coches en alguna zona dentro del cole», añadía Magnolia Vargas, limpiadora.

Más allá de las incidencias informáticas, una de las consecuencias más claras en San Martín han sido los cientos de huecos vacíos en las plazas pintadas de verde. Una imagen inimaginable hasta ahora cualquier día entresemana. Un cambio que también ha venido bien a algunos. «En mi caso vengo a recoger al niño a casa de mis padres y lo hago rápido, así que esto me viene genial porque antes era imposible aparcar», compartía Eukene. La fotografía contrastaba con el barrio de Ariznabarra, donde era prácticamente imposible encontrar un hueco de aparcamiento libre. También los parkings de Mendizorroza y Mendizabala han acogido bastantes vehículos.

«Nos preocupa esta ampliación de la OTA porque el barrio de por sí ya estaba saturado», sostiene Justo Sánchez, presidente de la asociación de vecinos de Ariznabarra. «Aquí hay muchos edificios antiguos que no tienen garaje y algo se solucionó con el aparcamiento junto al Eroski, pero seguimos a tope. ¿Y qué va a pasar ahora? Todos los coches que se vayan de San Martín van a tener que ir a algún sitio...», lamenta.

Aranbizkarra

En el caso de Aranbizkarra un total de 900 plazas entran en el mapa vitoriano de la OTA. «Esto no soluciona nada. Lo que hay que hacer es abordar el tema de la movilidad en toda su integridad, no a cachitos», lamenta Guillermo Perea, de la asociación de vecinos. «Lo que necesitamos en la zona es el aparcamiento subterráneo disuasorio de la calle Valladolidad que llevamos años pidiendo», añade.

Desde la asociación de comerciantes y hosteleros Gasteiz On piden tiempo para analizar cómo afectará esta ampliación a los negocios. «De momento hoy en Lovaina por ejemplo hay mucho hueco libre, lo mismo que ocurrió en Adurza. Pero en un día no es fácil de ver, en unas semanas habrá que ver si esta pérdida de accesibilidad supone pérdidas o no en los negocios», desliza Patricia García.

Otra de las novedades que se implementan desde este lunes tienen que ver con el sistema de sanciones. El Ayuntamiento ha eliminado el pronto pago de seis euros en las multas, de modo que ya no se podrá anular en el día una de estas infracciones con sólo abonar ese importe. Las faltas leves se penalizarán con entre 30 y 50 euros y las graves con 200.

La eliminación del ticket físico es otro de los cambios. Ahora bastará con introducir la matrícula en el parquímetro o la 'app' móvil. Esto va ligado a la modernización del sistema de control, que ahora funciona con lectura automática de matrículas. Se puede abonar el ticket mediante las aplicaciones ElParking, EasyPark y Telpark.