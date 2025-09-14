El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los parquímetros llegan al barrio de San Martín, el más afectado por la expansión del estacionamiento de pago. Jesús Andrade

Vitoria estrena mañana su mayor ampliación de la OTA con 5.000 plazas en 5 barrios

Los huecos de pago se duplican en la ciudad al activarse en Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, Aranzabal y San Martín con un aluvión de solicitudes de tarjeta

Saioa Echeazarra

Saioa Echeazarra

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:55

Aparcar de forma gratuita en las calles de Vitoria se convierte a partir de mañana en una misión todavía más complicada. La capital asiste ... a una expansión histórica de la OTA, la mayor en la trayectoria de la ciudad, que amplía los estacionamientos de pago desde los 6.000 actuales hasta 11.110, casi el doble (el incremento es concretamente del 85%). Algo que impactará de forma inevitable en el tráfico local, coincidiendo con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Refuerzan la vigilancia policial en seis barrios de Vitoria por el repunte de los asaltos a mayores
  2. 2 Tres personas heridas tras un atropello en un paso de cebra en el barrio de Judimendi en Vitoria
  3. 3

    Dos detenidos tras el tercer asalto en sólo 20 días a una óptica de Vitoria
  4. 4

    Ampea distingue a cuatro directivas y profesionales por su carrera y liderazgo
  5. 5

    El PNV exige al PSOE que «rectifique» y «paralice» el «macrocentro» de refugiados de Vitoria
  6. 6

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  7. 7 Reabren el tráfico en Azazeta tras un nuevo accidente con una mujer herida
  8. 8

    «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  9. 9

    Familias que luchan contra el olvido
  10. 10

    Investigan las pintadas contra un ertzaina que entrena al equipo de fútbol de Amurrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vitoria estrena mañana su mayor ampliación de la OTA con 5.000 plazas en 5 barrios

Vitoria estrena mañana su mayor ampliación de la OTA con 5.000 plazas en 5 barrios