Vitoria estrena mañana su mayor ampliación de la OTA con 5.000 plazas en 5 barrios
Los huecos de pago se duplican en la ciudad al activarse en Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, Aranzabal y San Martín con un aluvión de solicitudes de tarjeta
Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:55
Aparcar de forma gratuita en las calles de Vitoria se convierte a partir de mañana en una misión todavía más complicada. La capital asiste ... a una expansión histórica de la OTA, la mayor en la trayectoria de la ciudad, que amplía los estacionamientos de pago desde los 6.000 actuales hasta 11.110, casi el doble (el incremento es concretamente del 85%). Algo que impactará de forma inevitable en el tráfico local, coincidiendo con la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones.
La reformada ordenanza destaca no sólo por su elevada superficie y número de huecos, también porque contiene distintas novedades para quienes vayan a aparcar en zonas de estacionamiento regulado. De los cinco vecindarios que perderán sus aparcamientos gratuitos por este crecimiento, el mayor afectado es el de San Martín, donde nada menos que 2.300 huecos quedan sujetos a la normativa que da prioridad a vecinos y gremios. Se incluyen también las calles Madre Teresa de Calcuta, Miren Martínez de Sáez de Burgo, los portales 2, 4 y 6 de la Avenida del Mediterráneo, María Josefa del Corazón de Jesús y San Valentín de Berriotxoa, tras la petición de la asociación vecinal del barrio y de algunos residentes.
En Arana ocurre lo mismo con 600 huecos que pasan a estar pintados de verde; otros tantos aparcamientos se incluyen en la implantación del parking de pago en Santa Lucía así como en la de Aranzábal-Avenida de Gasteiz, zona que está pendiente del diseño de un bicicarril provisional que eliminará también huecos de parking. El listado prosigue por Aranbizkarra, con un total de 900 plazas que entran en el mapa vitoriano de la OTA. Se suman un centenar de estacionamientos en la calle Las Trianas, en el barrio de Adurza.
En su contexto
-
11.110 plazas de OTA pasa a tener Vitoria a partir de hoy tras incorporar 5.000 plazas a las ya existentes. Se trata de la mayor ampliación de la OTA desde los años 80.
-
Nueva zonificación. Los barrios y calles que pasan a ser de pago. La nueva zona de OTA incorpora a los barrios de Aranbizkarra, Arana, Santa Lucía, San Martín, Lovaina y Aranzabal. A su vez, se implementará en la zona de bajas emisiones (Casco Viejo y parte del Ensanche) y en la calle Las Trianas. Habrá una nueva zonificación.
-
959 solicitudes nuevas de tarjeta de residente se habían registrado hasta el pasado 5 de septiembre, casi todas de residente y 8 de ellas de OTA comercial.
-
Novedad. Se elimina el pronto pago en las multas. Esta modificación de la OTA elimina el pronto pago de seis euros en las multas, de modo que ya no se podrá anular en el día una de estas infracciones con solo abonar ese importe.
Prácticamente la totalidad de las arterias incluidas en la reforma se marcarán en verde, por lo que los residentes tendrán prioridad frente al resto de conductores, que solo podrán dejar el vehículo 90 minutos. En el caso de los primeros, un particular deberá abonar 45 euros al año por tener el distintivo que le permite aparcar en su zona, y para los autónomos o gremios la cifra se eleva a 285 euros, pero éstos podrán estacionar en todas las áreas verdes de la ciudad sin límite de tiempo.
Pero si algo ha llamado la atención entre las novedades de la ordenanza son los cambios en el sistema de sanciones. Esta nueva modificación de la OTA elimina el pronto pago de seis euros en las multas, de modo que ya no se podrá anular en el día una de estas infracciones con sólo abonar ese importe. Las faltas leves (pasarse de tiempo o invadir una plaza de residente, entre otras) se penalizarán con entre 30 y 50 euros -hasta ahora eran algo más baratas, de 30 a 45 euros-. Las graves (falsificar datos o llevar distintivos caducados o manipulados), con 200. El Consistorio ha justificado que se ha optado por acabar con este abono anticipado para evitar que personas aparquen durante todo el día y sólo abonen la reducción de la sanción. Según sostiene, estas modificaciones hacen que el sistema sea «más claro y proporcionado, con nuevas tipologías de infracciones».
Los más afectados por la reforma son San Martín, con 2.200 plazas y Aranbizkarra, con 900
Un millar de vecinos de San Martín registran peticiones de tarjeta de residente para estacionar
La eliminación del ticket físico, por su parte, es otro de los cambios. Ahora bastará con introducir la matrícula en el parquímetro o la 'app' móvil. Esto va ligado a la modernización del sistema de control, que ahora funciona con lectura automática de matrículas. Se puede abonar el ticket mediante las aplicaciones ElParking, EasyPark y Telpark. De hecho, la anterior expansión de la OTA -con 3.300 plazas de aparcamiento repartidas entre Judimendi, Adurza y San Cristóbal en 2023- vino acompañada de la reducción de parquímetros por el uso masivo de estas herramientas digitales.
Nueva zonificación
La nueva ordenanza también acarrea una modificación del mapa. Las áreas de OTA previamente existentes se «reordenan» dando lugar a una nueva zonificación. En este marco, se suma la creación de una nueva zona OTA/ZBE para residentes, vinculada a la Zona de Bajas Emisiones. La batería de novedades en la normativa incluye asimismo nuevas zonas de carga y descarga OTA gratuitas pero con una duración máxima de 30 minutos para favorecer la rotación.
El calendario de funcionamiento de la regulación del estacionamiento en la capital alavesa sufre también retoques. Se modifica el periodo sin OTA en agosto de forma que de los días 1 al 31 no se aplicará el servicio. El aparcamiento restringido también funcionará por las mañanas durante Nochebuena y Nochevieja, lo que implica que los parquímetros se apagarán por la tarde. Una medida introducida con el objetivo de facilitar el trabajo a los gremios en esas intensas jornadas.
Dada la magnitud de la ampliación, los residentes de los barrios afectados han registrado un aluvión de solicitudes de tarjeta de residente. San Martín acumulaba 959 solicitudes el pasado día 5, casi todas residentes y ocho de ellas de OTA comercial. En conjunto, se contabilizan 12.811 tarjetas emitidas para toda la ciudad (12.694 de residentes, 99 comerciales y 18 de autónomos), según datos del Departamento de Espacio Público y Barrios. Recuerdan que el plazo de solicitudes sigue abierto y prevén un aumento significativo de nuevas demandas.
Con estas claves, Vitoria estrena hoy esta gran expansión de la OTA que se aprobó de forma definitiva en el Ayuntamiento con apoyo del Gobierno local PSE-PNV y Elkarrekin Podemos el pasado julio. El Ejecutivo viene defendiendo que la reforma persigue «ordenar mejor el espacio público y facilitar la convivencia». El objetivo, sostiene, es que residentes y comerciantes puedan aparcar «con mayor facilidad», y que profesionales y autónomos cuenten con «soluciones adecuadas». Aboga por un modelo de movilidad «más sostenible, justo y eficiente».
Vecinos piden aparcamientos disuasorios en el extrarradio
El particular 'mordisco' que ha dado la OTA al mapa de Vitoria con esta nueva ampliación se dejará notar en los barrios del extrarradio, donde los vecinos advierten que se «colapsarán» los aparcamientos gratuitos. Es una consecuencia que se ha producido cada vez que se han expandido los límites de la zona de estacionamiento restringido.
«A partir de hoy toca pagar cuando se viene a aparcar a San Martín, como en el resto de barrios con OTA», dice Bernardino Mendizabal, cabeza de la asociación vecinal de este distrito. Por ejemplo, el aparcamiento en superficie de las Oficinas Técnicas del Ayuntamiento, en Pintor Díaz de Olano, que seguirá siendo gratuito a partir de las 15.00 horas como, va a «colapsar» por las tardes, vaticina.
Cierre de Mendizorroza
También el estacionamiento de Mendizorroza, el «más cercano» a San Martín, incrementará su saturación, coinciden en la agrupación. Hay que recordar que este parking se cerrará los días de partido tras una reciente decisión municipal. Por ello, el portavoz vecinal apunta que el Consistorio debería hacer «más parking disuasorios» con una solución adecuada de transporte público para conectar a los pasajeros con el centro de la capital alavesa.
En el Buzón del Ciudadano se plantean algunas quejas en este sentido. Desde un vecino que afea el «afán recaudatorio» del Consistorio hasta otros que protestan porque se van a quedar sin estacionamientos en sus zonas por la implantación de OTA en barrios colindantes. «¿Dónde vamos a aparcar ahora?», cuestionan.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.