Interior de la furgoneta en la que el presunto ladrón cargaba su botín. Ertzaintza

Le pillan 'in fraganti' cuando cargaba en una furgoneta material robado en una empresa de Vitoria

Una patrulla de la Sección de Miñones sorprendió al presunto ladrón, que había forzado la valla perimetral de las instalaciones. Otros tres individuos huyeron del lugar de forma apresurada

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:50

Con las manos en la masa. Así fue como la Ertzaintza pilló ayer, martes, a un hombre acusado de robar diverso material de una empresa de Vitoria. Una patrulla de la Sección de Miñones sorprendió al presunto ladrón cuando cargaba el botín en una furgoneta tras forzar una valla del recinto, informa el Departamento vasco de Seguridad.

El incidente se produjo al filo de las ocho de la tarde, cuando los Miñones observaron una furgoneta estacionada junto al vallado de una empresa ubicada en el barrio Lakua-Arriaga de la capital alavesa. Su presencia levantó las sospechas de los agentes que, al acercarse, vieron que «la valla perimetral de las instalaciones había sido forzada» y cómo un hombre cargaba «diversos sacos» en el interior del vehículo.

Los Miñones alertaron a la Ertzaintza de un posible robo y procedieron a identificar al hombre; momento en el que se percataron de que «otros tres individuos huían apresuradamente de las instalaciones», detalla el Departamento vasco de Seguridad.

Los sacos contenían «restos de cables». Ertzaintza

Agentes de la Ertzaintza procedieron a identificar al sospechoso y realizaron una inspección del interior de la furgoneta, donde hallaron diversos sacos que contenían «restos de cables». Tras comprobar que la valla había sido forzada y que «el material había sido sustraído» de la empresa; procedieron al arresto del sospechoso, que está acusado de un delito de robo.

Un telefóno móvil

De forma paralela, los agentes realizaron una inspección tanto en el interior como en las cercanías de la empresa, pero no localizaron a los otros tres presuntos implicados en el robo. Sin embargo, en la furgoneta se halló un móvil. Este telefóno ha permitido la identificación de su propietario, por lo que este también será investigado por su presunta participación en el robo.

El detenido, de 43 años, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias. La Policía autonómica continúa con la investigación para identificar al resto de implicados.

