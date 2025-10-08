Le pillan in fraganti robando en un trastero de Vitoria Un vecino oyó ruidos en la zona de camarotes de la vivienda, ubicada en Portal de Arriaga, y dio aviso a la Policía Local

Agentes de Policía Local detuvieron en la tarde de este martes a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron en torno a las 14:00 cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Coordinación para que se dirigiera a la calle Portal de Arriaga donde un vecino escuchaba ruidos en los trasteros de su edificio.

Cuando los agentes llegaron al lugar se entrevistaron con el demandante del servicio que les indicó dónde había oído dichos ruidos. Los policías hallaron una puerta con signos de apalancamiento y en el interior del trastero a un hombre que portaba guantes de látex y estaba rebuscando entre las cosas del lugar.

Tras recabar información se concluyó que el trastero estaba alquilado y el arrestado lo había forzado para entrar a robar.