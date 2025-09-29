Piden eliminar el recargo del 50% en el IBI a las viviendas vacías de Vitoria por ser un «abuso» El PP de Álava reclama suprimir esta subida que afecta a «muchas segundas residencias» de vecinos de la zona rural

El recargo del % en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) ha centrado nuevas críticas del Partido Popular de Álava. La formación ha reclamado que se elimine esta subida que afecta pisos que en «muchos» casos son «segundas residencias de vecinos en la zona rural alavesa». Una petición que reiteran después de que el Ayuntamiento de Vitoria haya recibido «más de 2.000 alegaciones» de ciudadanos por esta medida.

Los populares han recordado que ya advirtieron de que este cobro «no era justo» porque a menudo «se trata de viviendas que disponen los vecinos de la zona rural en la capital al no disponer de servicios sanitarios cercanos o transporte al instituto». «Ni en el Ayuntamiento ni en la Diputación nos hicieron caso, casi se reían del importe que era: sólo eran 200 euros, minusvaloraban», ha censurado la secretaria general del PP alavés, Ana Salazar.

Después de que el Gobierno municipal PNV-PSE de Vitoria haya decidido «repensar la medida», la dirigente popular ha preguntado si «van a devolver el dinero» ya cobrado hace meses. Cabe recordar que estas modificaciones en el recargo se han planteado tras las quejas de titulares que sólo tenían el piso vacío por temporadas. El Ejecutivo local plantea ahora que los dueños de los pisos en los que no haya nadie empadronado pero estén en uso podrán librarse de esa carga si justifican un consumo mínimo anual de electricidad de 500,50 kw/h o de 20 metros cúbicos de agua.

A ese respecto, Salazar ha calificado de «chapuza» el hecho de establecer normas «sin saber la realidad». «Mirar solo el padrón no tiene ningún sentido», ha censurado. Su formación preguntará sobre este asunto este miércoles en el pleno de control de las Juntas Generales de Álava a la diputada de Equilibrio Territorial. «Todas las medidas que toman son en contra de la zona rural», ha lamentado la procuradora. «Este año ha sido un 50%, pero PNV, PSOE y Podemos han aprobado la posibilidad de que el año que viene suba hasta un 150% más, agravándolo aún más», ha advertido.

Por su parte, el portavoz popular en el Consistorio vitoriano, Iñaki García Calvo, ha señalado que, tras el incremento en 2025, el Gobierno de Maider Etxebarria «prepara otra subida de impuestos para 2026» en la que se vuelve a incluir el recargo del 50% a pisos deshabitados. Pide que se suprima «por ser un abuso, un ataque a la propiedad privada e ir en contra de la libertad individual». Esta será una de las medidas que su formación defenderá en los próximos días en el debate de Ordenanzas Fiscales.

García Calvo ha recordado que el Ejecutivo local aprobó la medida «con su socio presupuestario EH Bildu» y con el recargo han sido «penalizados» alrededor de 5.300 propietarios de viviendas en la capital alavesa. Se trata de una actuación «intervencionista», ya que «penaliza fiscalmente a quienes tienen pisos sin uso para tratar de influir en sus comportamientos» y «vulnera el derecho a la propiedad».