Una persona duerme en un banco de las calles de Vitoria. Jesús Andrade

45 personas sin hogar pidieron refugio en la anterior ola polar en Vitoria

La capital alavesa activó camas extra por la nevada y nadie se quedó fuera. El nuevo refugio de Zaramaga no llegó a contar con el mobiliario necesario

Rosa Cancho

Rosa Cancho

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:09

Vitoria activó por vez primera este otoño el dispositivo invernal previsto para que las personas en situación de calle tuvieran donde calentarse y dormir los ... días de nevadas o temperaturas a bajo cero sin colas ni listas de espera. El anterior chorro polar llegó hasta tierras alavesas y un total de 45 personas –44 hombres y una mujer– sin hogar que malviven en las calles o en infraviviendas pidieron refugiarse en las plazas habilitadas de manera extra en el Aterpe, el centro municipal de urgencias sociales CMAS y Los Arquillos. Aunque no todas optaron por pasar allí los tres días que estuvieron abiertos para ellos, –20, 21 y 22 de noviembre–, según los datos facilitados por el Departamento de Políticas Sociales que dirige el peneuvista Lucho Royero.

