45 personas sin hogar pidieron refugio en la anterior ola polar en Vitoria

Vitoria activó por vez primera este otoño el dispositivo invernal previsto para que las personas en situación de calle tuvieran donde calentarse y dormir los ... días de nevadas o temperaturas a bajo cero sin colas ni listas de espera. El anterior chorro polar llegó hasta tierras alavesas y un total de 45 personas –44 hombres y una mujer– sin hogar que malviven en las calles o en infraviviendas pidieron refugiarse en las plazas habilitadas de manera extra en el Aterpe, el centro municipal de urgencias sociales CMAS y Los Arquillos. Aunque no todas optaron por pasar allí los tres días que estuvieron abiertos para ellos, –20, 21 y 22 de noviembre–, según los datos facilitados por el Departamento de Políticas Sociales que dirige el peneuvista Lucho Royero.

Siempre quedó algún espacio libre y en una de las desapacibles jornadas se dispuso incluso una cama extra para una persona a la que le resultaba imposible desplazarse hasta otro centro. Llama la atención en los datos facilitados que hay personas que reservan su cama con anterioridad y al final no acuden y otras que se presentan sin avisar. En cualquier caso, «ninguna queda fuera», insisten los mismos medios.

Para reservar plazas deben acudir a sus profesionales de referencia, que son las trabajadoras sociales, el equipo Hurbil y el servicio municipal de urgencias sociales. Son quienes valoran su necesidad y si realmente pueden acudir a los refugios.

Más duchas y comida

Esta era la primera toma de contacto con un colectivo que ha crecido mucho en el último año. Hasta 233 personas se hallan en situación de calle en Vitoria, según el último recuento de Hurbil. Debido a esta situación que va a más, el Ayuntamiento va a habilitar de manera provisional un nuevo refugio en un centro preescolar cerrado en el barrio de Zaramaga. Ha realizado labores básicas de acondicionamiento con la idea de tener listas otras 24 camas para días de frío, pero en esta ocasión el mobiliario no llegó a tiempo.

Además, acabará siendo un espacoio asistencial mejor equipado desde donde se ofrecerá una atención más integral a estas personas vulnerables ante situaciones de emergencia. Así lo pactaron el pasado año PSE-PNV y EH Bildu en su presupuesto de 2025. Hay reservada una partida de 755.000 euros para este fin.

Mientras tanto, Lucho Royero asegura que su equipo sigue trabajando de manera «discreta» en «otras alternativas que puedan paliar o minimizar el impacto de la exclusión residencial, especialmente asociadas a las épocas invernales». Por ejemplo, el Ayuntamiento se plantea habilitar más duchas, aumentar las raciones de comida en los recursos comunitarios y contratar a más educadores de calle.

En las pasadas jornadas gélidas, el dispositivo invernal de puertas abiertas fue de seis camas extras en el Aterpe, otras seis en el CMAS, 30 en Los Arquillos. Próximamente se añadirán las 24 de Zaramaga.