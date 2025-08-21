Persigue, navaja en mano, a varias personas junto a la estación de autobuses de Vitoria La Policía Local arrestó al joven, de 26 años, tras encontrar el arma blanca en el interior de la cafetería de la terminal

Nuria Nuño Jueves, 21 de agosto 2025, 12:42 | Actualizado 13:21h.

Susto en las inmediaciones de la estación de autobuses de Vitoria. Agentes de la Policía Local arrestaron ayer, miércoles, a un varón de 26 años como autor de un delito de amenazas graves con arma blanca. Los hechos que desencadenaron su detención ocurrieron al filo de las 8.30 horas; cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida por la Central de Operaciones para acudir a la terminal, ubicada en la plaza Euskaltzaindia. Al parecer, se estaba produciendo «una pelea» entre varios hombres.

Cuando llegó la patrulla, los agentes vieron a un grupo que «corría» hacia la cafetería de la estación. En su carrera, señalaban a otra persona que les «perseguía», al tiempo que indicaban que el joven portaba «una navaja».

Tras separar a las partes, se informó a la Guardia urbana de que esa persona había «esgrimido una navaja contra ellos». Una vez descritas las características del arma blanca, los agentes la localizaron en el interior de la cafetería. El autor de las amenazas reconoció lo sucedido y fue detenido.

«Uñas rotas y laceraciones en un brazo»

Por otro lado, la Policía Local detuvo este miércoles en la ciudad a un hombre de 48 años por un delito de robo con violencia. Alrededor de las siete de la tarde, una patrulla fue requerida por varios viandantes en la calle Prado. Varias personas retenían a un varón en esta céntrica arteria. Los agentes se entrevistaron con la encargada de un comercio, que explicó que una de sus empleadas observó por las cámaras de videovigilancia cómo el hombre que permanecía retenido pretendía llevarse «varios artículos de la tienda sin abonarlos» y le alertó.

La encargada le dio el alto y, ante la negativa del hombre a colaborar, intentó sujetarlo de la cazadora; momento en el que se inició «un forcejeo» en el que «el varón la sujetó con fuerza y la zarandeó con violencia», refiere el parte policial. La empleada tenía «varias uñas rotas y laceraciones en un brazo». Una vez visionadas las grabaciones y valoradas las lesiones que presentaba la víctima, los agentes procedieron a detener al hombre.