¿Vitoria «súper aburrida»? Esto es lo que te pierdes, Mike James

A Mike James, antiguo base del Baskonia, no se le ha ocurrido otra que espetar en las redes sociales que Vitoria es «súper aburrida», ya que lo que a él le gusta es «salir y disfrutar de la vida». Parece que no guarda un grato recuerdo de la ciudad durante sus dos años en el club azulgrana, aunque lo más probable es que no supo aprovechar el tiempo. Y es que las opciones de ocio son innumerables en la 'Green Capital', con un entorno natural inigualable y una gastronomía para chuparse los dedos.

Vitoria was super boring. I like to get out and enjoy life https://t.co/YEYP8tKqvJ — Mike James (@TheNatural_05) 23 de julio de 2018

Los alaveses han puesto a James en su sitio desde que hizo sus polémicas declaraciones. Nosotros también aportamos nuestro grano de arena. Si lo que de verdad le gusta a James -que recientemente ha fichado por el Armani Milan- es la fiesta, a continuación va una lista de todo lo que se perdió de Vitoria para soltar tal disparate.

Fiestas de Vitoria Una ciudad inundada en el jolgorio

Celedón intenta abrirse camino en su camino hacia la Virgen Blanca. / E. C.

Vista su opinión sobre Vitoria queda claro que James no participó en las fiestas de La Blanca. Centenares de propuestas para disfrutar del 4 al 9 de agosto -con el aperitivo del Día del Blusa, el 25 de julio- se reparten por la ciudad, pero el plato fuerte es la bajada de Celedón. Miles de personas se congregan para ver cómo el muñeco que representa al aldeano de Zalduondo se descuelga desde la torre de San Miguel hasta la calle Postas y, a continuación, ver cómo Gorka Ortiz de Urbina emprende el camino de vuelta hasta la Balconada.

Puede ser que al base estadounidense no le convenza el plan pero el año pasado, sin ir más lejos, el gran 'Chapu' Nocioni acudió a la capital alavesa tan sólo para disfrutar de este momento único y disfrutar con sus amigos del ambiente festivo. ¡Toma nota, Mike James!

Festival de Jazz Los grandes 'pisan' Mendizorroza

Kool & The Gang, en su última actuación. / E. C.

Desconocemos qué tipo de música lleva puesta James para 'sobrevivir' en los continuos desplazamientos que tiene que aguantar un equipo de baloncesto cada año, pero seguro que tiene su reflejo en Vitoria. Porque hay festivales para todos los gustos: si lo suyo es el rock lo gozaría en el Azkena; el punk, en el Gasteiz Calling, y los ritmos más suaves, en el Festival de Jazz.

De hecho, en la última semana han pasado por la capital alavesa Kool & The Gang, Earth Wind & Fire, Charles Mingus Big Band, Hudson... Pero si lo suyo son las canciones más melosas, el pasado jueves cantó en el polideportivo de Mendizorroza Carla Bruni. Si echamos la mirada atrás, durante la historia del festival que hasta ahora ha dirigido Iñaki Añúa han pasado la flor y nata de la música de las últimas décadas. Desde Eric Clapton a BB King pasando por Muddy Waters, Ella Fitzgerald, Herbie Hancock, Miles Davis, Chick Corea, Tito Puente, Chuck Berry, Compay Segundo, Paco de Lucía y -entre otros- Wynton Marshalis.

Azkena Rock Festival 'Bob Dylan was here'

Asistentes al Azkena Rock Festival. / E. C.

Pero que James no piense que la capital alavesa sólo vive del jazz. El Azkena Rock Festival reúne en junio a algunos de los grandes grupos de rock internacional. Por los escenarios de Mendizabala han pasado en los últimos años grandes de la música como The Who o John Fogerty, que protagonizó un concierto sensacional.

En esta ciudad que el baloncestista cree «súper aburrida» han actuado Deep Purple, Pearl Jam, Sex Pistols, The Black Crowes, los Kiss, Queens of the Stone Age, The Black Crowes, Chris Isaak, Ozzy Osbourne, Lynyrd Skynyrd, Scorpions y el mismísimo Bob Dylan. Entre tanta variedad tiene que haber algo que le guste al base nacido en Portland.

Gasteiz Calling A vibrar en el Iradier Arena

Uno de los asistentes al Gasteiz Calling, anima a uno de los grupos. / E. C.

Si al actual jugador del Armani Milán quiere música atronadora con ritmos vertiginosos, lo mejor hubiese sido que no se hubiera perdido el Gasteiz Calling. Un festival que está dando sus primeros pasos pero que apunta alto con grupos internacionales. Punk-rock 'a tope' para que las paredes del Iradier Arena vibren.

Ardoaraba Un brindis por el Rioja Alavesa

Varios asistentes a Ardoaraba brindan en la última edición. / E. C.

Bien es cierto que la calidad gastronómica no es exclusiva de Vitoria -aunque, oiga, en 2014 fue la capital gastronómica en dicha materia-, pero el buen vino llega desde la Rioja Alavesa y cada diciembre hay un acto bautizado como Ardoaraba que sirve para probar los mejores caldos de la zona. Pero no hace falta beber vino para pasárselo bien, ya que a su alrededor se organizan diversas actividades para disfrutar de esta cita tan importante para el sector enológico.

Y no sólo estamos hablando de vino, ya que el txakoli -que tanto cautiva a los turistas que visitan Euskadi- tiene su hueco en esta feria. Una razón más para pensar que James desaprovechó el tiempo durante su estancia en Vitoria.

FesTVal La tele se enciende en Vitoria

Luis Larrodera, en la gala de clausura del último FesTVal. / E. C.

Seguro que el base estadounidense tiene instalada en su televisión, su iPad, su móvil y cualquier otro dispositivo que se imagine la aplicación de Netflix. Pues resulta que este septiembre acudirá al FesTVal para presentar parte de su programación y algunas de las producciones que -tal vez- después cautiven al público internacional.

Pero hasta ahora han pasado por aquí algunas de las grandes series que tanto éxito han tenido y que, en alguna que otra ocasión, se han adaptado para los espectadores americanos.

Festival Internacional de Teatro El centenario del Principal

Isabella Rosellini acudirá en otoño al Principal. / E. C.

Este otoño vendrá a Vitoria la gran Isabella Rosellini. La antigua musa de David Lynch se subirá a las tablas del Principal en un certamen que este año también recibirá a Javier Gutiérrez (La Isla Mínima, El Autor), Ariadna Gil (Belle Époque, Nueces para el Amor, Sólo quiero Caminar) y Natalia Verbeke (El Otro Lado de la Cama, El Hijo de la Novia), además de 'gigantes' del teatro como Josep María Pou o Eusebio Poncela.

Mercado Medieval Viaje de 'finde' al pasado

Lucha medieval en pleno Casco Viejo de Vitoria. / E. C.

Antes de que concluya septiembre, la ciudad se disfraza para trasladarse al pasado. Hasta la época medieval. Juglares, bardos, bufones, equilibristas, fakires, domadores... se citan en Vitoria para hacer un viaje al pasado durante un único fin de semana.

Y es que en esta ciudad no hace falta subirse al Delorean para viajar en el tiempo.

Carnaval Cambios de identidad

Una niña, durante el último desfile de Carnaval. / E. C.

En Vitoria hay un día en el que Batman, Superwoman, Thor, Hulk y 'Superbaby' forman parte de la misma familia. En el que los indios son los padres de los vaqueros. En el que los vikingos se van de poteo. En el que Caperucita se besa con el lobo o en el que la princesa Leia está casada con Darth Vader, dándole un giro tan inesperado como oscuro a 'Star Wars'. Porque, pese a no vivir el carnaval con la calidez de Río de Janeiro o la guasa de Cádiz, la capital alavesa demuestra que -pese a las malas lenguas- sabe pasárselo bien.

El habitual frío de febrero -o marzo- no evita que la gente se lance a la calle con un ligero cambio de identidad en forma de disfraz.

Triatlón Capital del deporte

Participante sen el triatlón de Vitoria. / E. C.

Hay deportistas que disfrutan viendo deporte y otros que deciden desconectar en su tiempo libre. Si Mike James es de los primeros en Vitoria tiene un sinfín de posibilidades. Cada semana hay algún tipo de competición o demostración deportiva en la ciudad. Algunas de las más reconocidas fuera del 'anillo verde' son el Maratón Martín Fiz y -sin duda alguna- el Triatlón.

La ciudad se vuelva por animar a los deportistas que compiten e intentan darles un pequeño empujón animándoles desde los laterales de la carretera. El triatlón, además, se ha convertido en una cita esencial para muchos especialistas en esta disciplina que recorren la 'half' o la 'full'.

Final Four Y si en mayo vuelve a Vitoria...

Presentación institucional de la próxima Final Four. / E. C.

La opinión de James cambiará totalmente si vuelve el próximo mes de mayo a Vitoria junto al Armani Milán para disputar la Final Four. Lo que ahora le parece «súper aburrido» se convertirá en felicidad con un acontecimiento tan esperado por la ciudad que tiene el éxito garantizado, por no hablar de lo que podría pasar si el Baskonia alcanza la cita que inundaría de felicidad el Buesa Arena.

Un objetivo complicadísimo a los mandos del club italiano, por lo que si se obra el milagro puede que su visita a la capital alavesa se convierta en ilusión y diversión antes de saltar a la cancha.