Lagrán vuelve a la ermita de San Bartolomé

El día grande de las fiestas de Lagrán es el próximo domingo, con una romería a la ermita de San Bartolomé, donde se celebra la ... misa en honor del santo. Una práctica que se viene realizando desde, al menos, el año 1760 que es cuando aparece registrada en las actas municipales. El etnógrafo Salustiano Viana nos aporta el dato de la existencia en 1456 de un primer santuario situado en las faldas de la Sierra Cantabria, bajo la cresta de Palomares, a un «tiro de piedra del conocido como barranco de San Bartolomé». La última misa que se celebró en este singular templete se remonta a 1624. Sus ruinas evidencian el destino de aquella primitiva construcción.

Avanzado el siglo XX, Fermín Rodríguez Pipaón, religioso corazonista e hijo del pueblo, trajo de Roma diferentes músicas para ser cantadas en la misa del santo patrono. Al menos una de ellas, el Himno dedicado a San Bartolomé, pudimos disfrutarla.

El autor Patxi Viana Historiador

De las múltiples celebraciones habidas en San Bartolomé, la de 1857 fue la más llamativa. Una singular corrida de toros tuvo lugar en la plaza del pueblo. Tal vez somos demasiado optimistas al hablar de toros porque lo que realmente se pidió fue «permiso para correr las vacas». Entonces surgió un problema: el mal tiempo estaba atrasando la recolección del cereal. Por ello, la corporación acordó que el día de la fiesta «no se haga más que misa y sermón por San Bartolomé y a la tarde se corran las vacas sin que venga gaitero». La inclusión del gaitero, «tamboritero» y danzantes en los festejos de la villa aparecen en los gastos del ayuntamiento a partir de 1662.

De las once ermitas registradas en los libros de cuentas del municipio tan sólo subsisten la de San Pedro y la de San Bartolomé. Esta última siempre fue muy popular por coincidir con el final de las cosechas.