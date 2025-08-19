El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lagrán vuelve a la ermita de San Bartolomé

Patxi Viana

Martes, 19 de agosto 2025, 00:51

El día grande de las fiestas de Lagrán es el próximo domingo, con una romería a la ermita de San Bartolomé, donde se celebra la ... misa en honor del santo. Una práctica que se viene realizando desde, al menos, el año 1760 que es cuando aparece registrada en las actas municipales. El etnógrafo Salustiano Viana nos aporta el dato de la existencia en 1456 de un primer santuario situado en las faldas de la Sierra Cantabria, bajo la cresta de Palomares, a un «tiro de piedra del conocido como barranco de San Bartolomé». La última misa que se celebró en este singular templete se remonta a 1624. Sus ruinas evidencian el destino de aquella primitiva construcción.

