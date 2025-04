La Pasarela Gasteiz On echa el cierre con alta costura, moda andrógina e inspiración nupcial

Vitoria se ha despedido este jueves de la Pasarela Gasteiz On, y lo ha hecho con unas propuestas de los comercios locales de lo más ... variadas. Idoia Martín, al frente de Lil Rousse (Reyes Católicos, 28), ha presentado su alegato a favor de la moda andrógina a través de una quincena de 'looks' distintos. Prendas a medida, confeccionadas para cada cuerpo y con un estilo único que hasta se atrevió a lucir en jornadas anteriores el presentador de la cita, Iñaki Elorza, con un kimono rojo y negro, totalmente primaveral por sus motivos florales.

También, las responsables de Mara Mujer (Beato Tomás de Zumárraga, 34) han desplegado en el desfile su amplio abanico de prendas: desde lencería, pijamas y baño hasta esos vestidos despampantes y perfectos para cualquier noche de verano. Por su parte, Atelier Vitoria (Domingo Beltrán, 39) ha dado una lección de alta costura, en la que los más de 400 asistentes al Palacio Europa han podido tomar inspiración de conjuntos perfectos para invitadas a eventos.

La inspiración nupcial se ha desatado con la diseñadora riojana y «nuevo talento», Alba Moral. Artesanía con bordados, cristales, lentejuelas... centran su reciente colección, 'Etherum', una propuesta que, en palabras de la organización, «combina exclusividad, comodidad y la esencia de cada novia, siempre pensada para resaltar la autenticidad de la mujer».

Junto a los pases de tendencias, en los que se ha contado con la colaboración de miembros de la asociación Síndrome de Down de Álava (Down Araba-Isabel Orbe), el jurado ha entregado el premio a la 'Modelo con proyección' a la joven Yasmina Zannouiti. Con tan sólo 16 años, esta estudiante de Mclass ya se ha subido en dos ocasiones a una pasarela. «Pese a su corta experiencia, sus maneras dejan claro que puede tener un gran futuro», le han animado desde Gasteiz On.