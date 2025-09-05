Todos los partidos de Treviño menos el PP se suman a la 'mesa para la integración'

La 'mesa para la integración 'del enclave de Treviño en Álava celebró el miércoles la segunda reunión desde su creación el 3 de junio con ... nuevas incorporaciones. Según informaron portavoces de este espacio, dos miembros de Treviño Día a Día (TDD), que ostenta la Alcaldía del Condado de Treviño, se han sumado a la iniciativa. Con su participación, «ya son cuatro las formaciones políticas que cuentan con representación en este órgano que surgió hace tres meses para avanzar en la integración del enclave en el territorio histórico de Araba», indicaron los mismos medios.

Así, ocho personas forman parte de esta mesa en representación de Agrupación Independiente del Condado de Treviño, EH Bildu, PNV y TDD. Es decir, son todos los partidos con presencia de los ayuntamientos treviñeses, salvo el Partid Popular.

En San Formerio

Además de aprobar la incorporación de los representantes de TDD –Alfredo Perea y Susana Olalde–, la reunión de miércoles sirvió para definir los pasos que se van a dar durante los próximos meses. «En primer lugar, se dará a conocer la iniciativa a la ciudadanía del enclave. Para ello, se procederá a buzonear un folleto explicando los motivos que han llevado a esta decisión».

Además, la 'mesa para la integración' estará presente en la fiesta de San Formerio, patrón del Condado de Treviño, que se celebrará el próximo 20 de septiembre. Siguiendo el reglamento aprobado en su constitución, la presidencia es rotatoria y hasta diciembre la asumirá Ritxar Astegieta, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento del Condado de Treviño.