Un cartel informa en la entrada de las condiciones del parking. Jesús Andrade

El parking de autocaravanas de Lakua comienza a ser de pago tras dos años de trámites

«Por fin se ejecuta esta necesidad», celebran los vecinos de la zona, que pidieron aplicar la medida para frenar las estancias sin control

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Aparcar en el renovado parking de autocaravanas de Lakua-Arriaga ya tiene un coste para los viajeros desde 5 hasta 15 euros, en función de ... si sólo necesitan el suministro de agua y el vaciado de depósitos o también pernoctar con carga eléctrica. El cobro, que se estrenó este viernes, se ha convertido en una realidad después de que hace dos años el Ayuntamiento iniciara los trámites para frenar las estancias sin control del único recinto habilitado para este tipo de vehículos en Vitoria.

