El parking de autocaravanas de Lakua comienza a ser de pago tras dos años de trámites

Aparcar en el renovado parking de autocaravanas de Lakua-Arriaga ya tiene un coste para los viajeros desde 5 hasta 15 euros, en función de ... si sólo necesitan el suministro de agua y el vaciado de depósitos o también pernoctar con carga eléctrica. El cobro, que se estrenó este viernes, se ha convertido en una realidad después de que hace dos años el Ayuntamiento iniciara los trámites para frenar las estancias sin control del único recinto habilitado para este tipo de vehículos en Vitoria.

«Por fin se ejecuta esta necesidad», celebran entusiasmados desde la asociación de vecinos Ipar-Arriaga, aunque también piden a la Policía Local que se intensifique la vigilancia en los estacionamientos de los alrededores porque «hay autocaravanas que aparcan fuera de la zona limitada», señalan.

Eso sí, la situación actual no tiene nada que ver con lo que ocurría entonces. Estas quejas vecinales se intensificaron a finales de 2023. Sus reclamaciones apuntaban a que, pese a que en este aparcamiento ubicado entre las calles Luis Olariaga, Julián de Arrase y Gernikako Arbola había un tiempo máximo de estancia de 72 horas (así lo indicaba un cartel a la entrada), los vehículos permanecían «semanas e incluso meses». «Esto era un descontrol», recuerda Ángel Lamelas, cabeza de la agrupación vecinal de este barrio.

Acceso Las reservas, de un máximo de tres días, se realizan a través de la aplicación gratuita PVerde

Precios Las tarifas oscilan entre 5 y 15 euros, en función de si se necesita llenado de agua potable o carga eléctrica

En la actualidad, una empresa, Intelligent Parking, se encarga de gestionar las entradas y salidas. Lo hace en remoto vía smartphone y con una plataforma 'online' porque los usuarios emplean la 'app' gratuita PVerde a través de la que se formalizan las reservas, de un máximo de tres días.

«Es más atractivo»

Esa firma también presta atención 24 horas para incidencias urgentes, así como se encarga de elaborar informes mensuales con los datos de uso de este área, que tiene aforo para 39 autocaravanas. Aunque, cabe matizar, aquí sólo tienen acceso los vehículos de menos de ocho metros de longitud «por razones de seguridad», alega el Consistorio.

Las instalaciones de este aparcamiento se terminaron de actualizar hace un año y, en esa reforma, en la que se colocó la barrera, que ha estado sin funcionar más de un año, se invirtieron 220.450 euros financiados con fondos europeos. «Queremos favorecer la rotación y terminar con los estacionamientos permanentes. Este tipo de turismo cada vez está más de moda y son muchas las personas que visitan nuestra ciudad para conocernos», apuntó tras culminar las obras la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal (PNV). «Este nuevo aparcamiento ofrece todos los servicios necesarios, es más atractivo y se encuentra en una zona muy bien comunicada mediante transporte público», redundó entonces la edil.

Ahora bien, para que por fin este parking haya arrancado con normalidad, ha hecho falta pasar por una larga tramitación administrativa. Ese último paso culminó esta semana, cuando se aprobó de forma definitiva la ordenanza para el parking, cuya elaboración se ha realizado de la mano del club de autocaravanistas de la provincia.