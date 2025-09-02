«Es un palo muy duro para todo el pueblo», lamenta el alcalde de Okondo

El pequeño municipio alavés de Okondo se ha teñido de luto este martes por el fallecimiento en accidente de tráfico de dos jóvenes vecinos de la localidad ... ; al tiempo que otras dos chicas permanecen hospitalizadas tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban por la carretera A-3632. «Estamos destrozados; es un palo muy duro para todo el pueblo», ha señalado el alcalde, Jon Escuza (PNV), en declaraciones a EL CORREO.

El regidor ha destacado que los jóvenes fallecidos «eran dos chavales muy conocidos dentro de un pueblo muy pequeño -1.194 habitantes según datos del INE de 2024- en el que todos estamos unidos como una gran familia». Incluso, ha destacado que él mismo «personalmente» tenía mucha relación con ellos. «Estamos que no nos lo creemos y solo esperamos que después de esta tragedia; al menos para las dos personas que están heridas, se quede solo en el susto», ha manifestado.

Por el momento, en el Ayuntamiento de Okondo desconoce las causas del fatal siniestro, aunque su alcalde considera que ahora mismo lo único importante es «acompañar a las familias en su dolor porque da exactamente lo mismo lo que haya pasado».

El Consistorio va a celebrar este martes por la tarde un pleno extraordinario en el que se propondrá decretar tres jornadas de luto y la suspensión de todos los actos públicos y políticos en el municipio en señal de respeto por los dos fallecidos.