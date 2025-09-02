El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista aérea de Okondo DFA
Accidente mortal en Okondo

«Es un palo muy duro para todo el pueblo», lamenta el alcalde de Okondo

Los dos jóvenes fallecidos en el accidente de la carretera A-3632 y las dos personas heridas eran muy conocidos en el pequeño municipio alavés

B. Mallo

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:41

El pequeño municipio alavés de Okondo se ha teñido de luto este martes por el fallecimiento en accidente de tráfico de dos jóvenes vecinos de la localidad ... ; al tiempo que otras dos chicas permanecen hospitalizadas tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban por la carretera A-3632. «Estamos destrozados; es un palo muy duro para todo el pueblo», ha señalado el alcalde, Jon Escuza (PNV), en declaraciones a EL CORREO.

