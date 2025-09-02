Muere un joven y dos resultan heridos «graves» tras salirse de la calzada su vehículo en Okondo

Nuria Nuño Martes, 2 de septiembre 2025, 07:08 | Actualizado 08:10h. Comenta Compartir

Nueva jornada de luto en las carreteras de Álava. Dos personas han perdido la vida en la red viaria del territorio histórico en menos de veinticuatro horas. Tras el accidente mortal ocurrido al filo de las once de la mañana de ayer, lunes, en el puerto de Azáceta, esta misma madrugada un joven ha muerto y otros tres han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban, confirma a EL CORREO el Departamento vasco de Seguridad. Las víctimas son jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 19 años.

El accidente, cuyas causas se investigan, ha ocurrido al filo de la una y diez de la madrugada, cuando el vehículo circulaba por la carretera A-3632, en las inmediaciones del municipio alavés de Okondo.

El turismo se ha salido de la calzada y ha quedado volcado. En el interior viajaban cuatro jóvenes, dos hombres y dos mujeres. Los dos varones han sido quienes han resultado heridos de «mayor gravedad», apunta la Ertzaintza. Tras ser rescatados por los bomberos forales del parque de Llodio, los sanitarios trasladados al lugar del siniestro les han practicado la reanimación cardiopulmonar.

No obstante, uno de ellos, el conductor del vehículo, ha fallecido en el lugar del accidente, mientras que las otras tres personas que viajaban con él han sido trasladadas a un centro hospitalario; dos de ellos con heridas de gravedad.

Como consecuencia del accidente, la carretera ha quedado totalmente cortada y se ha abierto al tráfico a las cinco y media de la mañana.

La víctima número 11

La trágica muerte acontecida esta madrugada supone la undécima que se cobra la red viaria del territorio alavés este año, ya por encima de los ocho fallecidos registrados en todo el 2024. Las últimas víctimas mortales hasta la fecha eran los dos jóvenes de 22 años, naturales de Logroño y Cintruénigo, que perdieron la vida el pasado 10 de agosto cuando volvían de fiestas de La Blanca. Y el hombre fallecido este mismo lunes, que murió como consecuencia del grave «choque frontal» entre dos vehículos ocurrido en la A-132, en el puerto de Azáceta. El siniestro mortal ocurrió al filo de las once de la mañana en el punto kilométrico 16 de esta vía, a su paso por el término municipal de Iruraiz-Gauna, en las estribaciones del alto alavés.

La gravedad del impacto hizo que se movilizasen los servicios de emergencia para auxiliar a las víctimas. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios, agentes de la Ertzaintza, bomberos forales y un helicóptero de Osakidetza que sobrevoló la zona. Los bomberos tuvieron que «liberar» a uno de los conductores que había quedado atrapado en el interior de su vehículo. Acto seguido, el herido fue trasladado al hospital Txagorritxu, en Vitoria. Los sanitarios atendieron al otro conductor, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida. Hacia las 12.30 horas un coche fúnebre llegó al lugar para trasladar el cuerpo del fallecido, que no pudo sobrevivir por la «gravedad de las heridas que presentaba», señaló la Ertzaintza.