Asistentes al foto 'Más 60 Activo', en una de las salas del Palacio Europa. B. Castillo

El Palacio Europa reforzará la seguridad de sus instalaciones con una nueva alarma auditiva y visual

El sistema permitirá «mejorar la inclusión de personas con diversidad funcional sensorial en situaciones de emergencia» mediante avisos por megafonía, señales visuales o por voz

Nuria Nuño

Nuria Nuño

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:44

El Palacio de Congresos Europa mejorará y reforzará la seguridad de sus instalaciones y de las personas que acudan a los numerosos eventos que alberga. ¿Y cómo lo hará? Con la instalación de un nuevo sistema mediante avisos por megafonía, señales visuales o por voz «para mejorar la inclusión de personas con diversidad funcional sensorial en situaciones de emergencia», ha indicado este miércoles el Ayuntamiento de Vitoria. El departamento de Modelo de Ciudad y Urbanismo ha sacado a concurso esta actuación por un importe de 241.867,50 euros (IVA incluido). La empresa adjudicataria contará con un plazo de 17 semanas para su instalación.

La intervención consistirá en colocar en los diferentes espacios del recinto «un sistema para lanzar avisos por megafonía y señales visuales ante situaciones de emergencia». Serán dispositivos ópticos con luz estroboscópica conectados a la instalación de detección de incendios, alarma y alerta «orientado para quienes tengan dificultades a la hora de interpretar señales visuales o escritas y facilitando un sistema más inclusivo y comprensible», ha detallado Borja Rodríguez, concejal de Modelo de Ciudad y Urbanismo.

El sistema de alarma por voz se implantará en espacios como la sala Francisco de Vitoria o las salas Prado, Florida, Ayala, Salburua, Zabalgana, entre otras. Su funcionamiento es mediante la utilización de una serie de mensajes almacenados electrónicamente o emitidos de forma directa por un supervisor, con el propósito de «emitir una alarma en situaciones de emergencia, incendio u otro tipo de incidencias». Los mensajes han de ser «claros y precisos» con una duración inferior a los treinta segundos.

De forma previa a su emisión se lanzará una señal acústica para llamar la atención de los ocupantes. El nivel de presión sonora será superior a los 65 decibelios y estará comprendido entre 5 y 20 decibelios por encima del ruido ambiental. El pliego determina que sean con una alta calidad de audio en castellano, euskera e inglés, como mínimo.

Sistema de emergencia por voz

La iluminación estroboscópica se implantará en la totalidad del recinto congresual con dos tipos de dispositivos ópticos de diferente consumo en espacios amplios y diáfanos que mediante la «emisión de breves destellos intermitentes» que orientarán hacia los puntos de evacuación

Este tipo de instalaciones son esenciales en espacios públicos que, como el Palacio Europa, pueden albergar a un gran número de personas. El Código Técnico de la Edificación (CET) define, además, la obligatoriedad de disponer de un «sistema de emergencia por voz» en edificios dónde se congregue un aforo superior a las 500 personas.

Esta mejora en la seguridad del Palacio de Congresos Europa se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea y se integra en la actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Vitoria-Gasteiz.

