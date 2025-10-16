'Todos pájaros' llega a Vitoria con un mensaje de amor en tiempos de guerra

'Todos pájaros', una obra del dramaturgo canadiense de origen libanés Wajdi Mouawad, que este viernes sube al escenario del Teatro Félix Petite a las ... 19.00 horas, con todas las entradas agotadas. El montaje, dirigido por Mario Gas y protagonizado por Vicky Peña, forma parte de la 50ª edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria. La obra «intensa» que aborda «un texto teatral de actualidad sobre la terrible situación que estamos viviendo con la guerra de Israel y Palestina», ha explicado Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura.

Una ola de suicidios de jóvenes enamorados que, al verse separados por el conflicto, deciden quitarse la vida en señal de protesta. Vicky Peña, una de las intérpretes en una actuación coral de más de tres horas en las que «todos los personajes son muy protagónicos y relevantes», ha insistido en que, pese a tratar de «muerte y dolor», la pieza «habla constantemente del amor. Entre una pareja, entre una madre y un hijo. Amores desgarrados, amores intensos», ha expresado. Mouawad, su autor, «ha centrado la historia en personajes judíos que tienen una manera muy distinta de vivir vitalmente su judaísmo», ha agregado.

Tres horas de duración

Peña también ha puesto en valor la dirección de Mario Gas, que ha sabido «empastar las distintas épocas» de tres distintas generaciones que completan la obra para que «todo llegue con naturalidad al espectador». A su juicio, 'Todos pájaros' es «una obra larga pero intensa, que no se hace pesada porque transmite una gran emoción». Como intérprete, ha reconocido que «sin hacer grandes aspavientos hay que transmitir mucha emoción», y ha definido la experiencia como «una de esas obras que justifican por qué nos dedicamos a esto».

Por su parte, Marta Monfort, responsable de la Red Municipal de Teatros, ha celebrado la llegada del montaje a Vitoria y el trabajo del equipo artístico. «Es un placer tener a este equipo. Mario Gas es uno de los directores más transformadores del panorama actual», ha destacado.

Con un elenco encabezado por Vicky Peña, Candela Serrat, Juan Calot, Nuria García, Pere Ponce, Anabel Moreno, Aleix Peña Miralles, Lucía Barrado y Pietro Olivera la función promete conmover al público en un relato único.