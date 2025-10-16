El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Educación, Marta Monfort, responsable de la Red Municipal de Teatros y Vicky Peña, intérprete durante la presentación

'Todos pájaros' llega a Vitoria con un mensaje de amor en tiempos de guerra

La obra original de Wadji Mouawad llega este viernes al Félix Petite a las 19.00 horas con las entradas agotadas

Jon Casanova

Vitoria

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:19

Comenta

'Todos pájaros', una obra del dramaturgo canadiense de origen libanés Wajdi Mouawad, que este viernes sube al escenario del Teatro Félix Petite a las ... 19.00 horas, con todas las entradas agotadas. El montaje, dirigido por Mario Gas y protagonizado por Vicky Peña, forma parte de la 50ª edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria. La obra «intensa» que aborda «un texto teatral de actualidad sobre la terrible situación que estamos viviendo con la guerra de Israel y Palestina», ha explicado Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura.

