Las plazas de pago por las que protesta la asociación de vecinos de Zabalgana. Rafa Gutiérrez

La OTA llega de forma inesperada a Zabalgana

Los vecinos piden que se elimine el pago en una decena de plazas de la Avenida del Mediterráneo. El Ayuntamiento asegura que las excluirá

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:50

Vecinos del barrio de Zabalgana, en Vitoria, se han topado este mes con una ampliación inesperada de la OTA. En concreto, después de que ... la zona azul se ampliara el pasado 15 de septiembre a los distritos de Santa Lucía, Arana, Aranbizkarra, Aranzabal y San Martín, se encontraron con que en la Avenida del Mediterráneo, perteneciente a su juicio al barrio más poblado de la capital alavesa, también se había implantado el estacionamiento de pago.

