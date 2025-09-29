La OTA llega de forma inesperada a Zabalgana

Vecinos del barrio de Zabalgana, en Vitoria, se han topado este mes con una ampliación inesperada de la OTA. En concreto, después de que ... la zona azul se ampliara el pasado 15 de septiembre a los distritos de Santa Lucía, Arana, Aranbizkarra, Aranzabal y San Martín, se encontraron con que en la Avenida del Mediterráneo, perteneciente a su juicio al barrio más poblado de la capital alavesa, también se había implantado el estacionamiento de pago.

La asociación que defiende los intereses de esta zona, Zabalgana Batuz, considera que esto es un error porque esta vía, que hace frontera con el barrio de San Martín, «pertenece a Zabalgana», donde por ahora no se ha implantado de forma oficial el estacionamiento regulado. En un escrito que han dirigido al departamento de de Espacio Público, y que dirige la concejala jeltzale Beatriz Artolazabal, los portavoces de este barrio indican que «se vulneran los límites fijados», lo cual «puede causar perjuicio a los residentes» del distrito, que según su relato, no querían ni habían solicitado en ningún momento que se implantara la OTA en su calle.

En el anexo de la ordenanza municipal aprobada sí consta que entre los portales 2 al 6 de esta calle se iba a implantar este cambio. Pero para Zabalgana Batuz no se debería haber incluido y piden que se «retire» el estacionamiento regulado de Avenida del Mediterráneo y «que se realice una comunicación oficial» a los vecinos afectados para clarificar los límites exactos de la zona azul.

«En las próximas fechas»

Finalmente, según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento actuará y eliminará «en las próximas fechas» la señalización correspondiente, quedando el límite del aparcamiento de OTA en los cruces de las calles Madre Teresa de Calcuta y María Josefa del Corazón de Jesús con la Avenida del Mediterráneo, pero sin incluir ningún aparcamiento de esta última avenida.

La justificación que ha ofrecido el Consistorio en una respuesta oficial es que tras cuatro alegaciones de los vecinos del San Martín en las que solicitaban ampliar la OTA a cuatro calles (Madre Teresa de Calcuta, Miren Martínez Saez del Burgo, San Valentín de Berriotxoa y María Josefa del Corazón de Jesús), consideraron «beneficioso» que estos portales, que quedaban en el límite de la ampliación, también pudieran solicitar el distinto de residente. Con la petición de la asociación, se dará marcha atrás.

Esta expansión de la OTA, la mayor en la trayectoria de la ciudad, ha ampliado los estacionamientos de pago de los 6.000 actuales hasta 11.110, casi el doble.