El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso a las oficinas del DNI por la calle Olaguíbel. Igor Martín

La oficina del DNI de Vitoria regresa a la calle Olaguíbel tras más de dos años de reformas

Los ciudadanos pueden volver a hacer sus trámites del carné de identidad y pasaporte en la sede de la Policía Nacional en el centro de la capital alavesa

B.Mallo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:03

La sede de la Policía Nacional en la calle Olaguíbel, en pleno centro de Vitoria, vuelve a estar operativa para la tramitación del DNI y ... del pasaporte tras más de dos años cerrada por obras. Este miércoles se han inaugurado las renovadas oficinas, a las que ahora se accede por el número 15 de la calle, para solicitar estos documentos, que en los últimos treinta meses, desde febrero de 2023, se tenían que pedir en la sede de Betoño, en el extrarradio de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  2. 2 Tragedia en Okondo: mueren dos jóvenes tras salirse de la calzada y volcar el vehículo en el que viajaban
  3. 3

    Investigan la salida de calzada del coche en la que murieron dos jóvenes en Okondo
  4. 4

    Vitoria estrena este curso su primer colegio internacional y el único privado de la ciudad
  5. 5 El hombre muerto en el accidente de Azáceta era trabajador del servicio de ayuda a domicilio
  6. 6

    Ataca a plena luz del día a una mujer de 76 años para robarle la cadena de oro en Vitoria
  7. 7

    Investigan la salida de calzada del coche en la que murieron dos jóvenes en Okondo
  8. 8

    Entre las fiestas del Lakua y de poteo por el centro de Vitoria
  9. 9

    «Estamos destrozados, es una tragedia enorme para todo el pueblo»
  10. 10

    Entre las fiestas del Lakua y de poteo por el centro de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La oficina del DNI de Vitoria regresa a la calle Olaguíbel tras más de dos años de reformas

La oficina del DNI de Vitoria regresa a la calle Olaguíbel tras más de dos años de reformas