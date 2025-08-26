La oficina del DNI en Vitoria reabre en la calle Olaguíbel el 3 de septiembre Ya han concluido las obras de reforma integral del edificio, que cuenta con nuevas oficinas y ha eliminado las barreras arquitectónicas

Nuria Nuño Martes, 26 de agosto 2025, 12:49 | Actualizado 13:14h.

Desde el 9 de febrero de 2023, hace ya más de dos años, la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI) o el pasaporte, entre otras muchas gestiones, ha implicado un desplazamiento hasta el polígono de Betoño. Las obras de reforma de la comisaría de la Policía Nacional en la calle Olaguíbel han alejado del centro la realización de todos estos trámites, que cada año rondan los 80.000 expedientes. La vuelta a su habitual sede, sin embargo, está muy cerca. Aquellos ciudadanos que deseen realizar cualquier gestión relacionada con su DNI o pasaporte tendrán que dirigirse, a partir del 3 de septiembre, a las renovadas instalaciones del número 11 de la céntrica arteria, en pleno corazón de Vitoria.

De igual modo, los ciudadanos extranjeros que necesiten realizar cualquier trámite en relación con su Tarjeta de Residencia en España deberán acudir a las renovadas instalaciones a partir del 5 de septiembre, tal y como ha anunciado este martes la Subdelegación del Gobierno en Álava.

Desde el invierno de 2023, tanto la antigua sede de este cuerpo de seguridad como del servicio para obtener la documentación y los viejos juzgados de Vitoria se han sometido a una «reforma integral» y «reacondicionamiento». Se ha salvaguardado el exterior del inmueble, pero el interior se ha remodelado por completo: se han habilitado las nuevas oficinas y se han eliminado las barreras arquitectónicas que dificultaban el acceso al inmueble. ¿El resultado? «Unas instalaciones accesibles, modernas y cómodas», destaca la Subdelegación del Gobierno en la capital alavesa. En una fecha «aún por determinar», representantes del Ministerio del Interior y autoridades civiles inaugurarán las nuevas instalaciones de la comisaría de Policía Nacional en Álava.

Una fachada sin el escudo franquista

Las dependencias de la Policía Nacional y trámites relacionados con el carné de identidad y el pasaporte se 'mudaron' a la calle Oñati en febrero de 2023. Las céntricas instalaciones se han sometido desde entonces a una profunda remodelación con el objetivo de ganar en modernidad y accesibilidad. Con un presupuesto que ronda los 350.000 euros, el proyecto ha incluido la introducción de un ascensor de mayor tamaño, la eliminación de barreras arquitectónicas y el cambio de las pequeñas oficinas por otras más grandes y despejadas. Asimismo, en el listado de mejoras figuraba la renovación de la zona de espera con el fin de evitar que quienes acudan a realizar cualquier trámite tengan que esperar en la calle.

Una actuación «integral» -tras el vaciado del ala de los antiguos juzgados y de la comisaría, y respetando los elementos arquitectónicos protegidos- con la que convertir la manzana en un solo bloque. En él se centralizarán las unidades policiales de la Comisaría Provincial y oficina del DNI y del pasaporte. También se ha eliminado el escudo franquista ubicado en lo alto de su fachada.