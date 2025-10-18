El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los pacientes que acuden al hospital acaban por aparcar en doble fila o en zonas de paso, como se puede comprobar en la imagen. Rafa Gutiérrez

La odisea de aparcar en Txagorritxu se dispara a los 40 minutos en horas punta

La ampliación de la OTA ha saturado más los escasos parking del hospital. Osakidetza no planea ninguno nuevo

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:26

La odisea de aparcar en las inmediaciones del HUA Txagorritxu, en Vitoria, es cada vez mayor. No es extraño ver en los distintos parking ... que rodean al edificio a los coches, con conductores desesperados, dar vueltas mientras intentan encontrar una plaza libre. En las horas punta estacionar se ha vuelto «misión imposible» y lo que ocurre es que los pacientes acaban por dejar su vehículo en doble fila o incumplen las normas de tráfico al ocupar las plazas reservadas para personas con discapacidad, lo que les conlleva las correspondientes sanciones de la Policía Local.

