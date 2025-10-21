Las obras del nuevo Bizan de Zaramaga se retrasan cuatro meses

Rosa Cancho Martes, 21 de octubre 2025, 00:59 Comenta Compartir

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Rocío Vitero, reveló ayer que las obras de centro de mayores Bizan de Zaramaga van a retrasarse cuatro meses debido a algunas «incidencias» entre las que citó la necesidad de eliminar unas bajantes con fibrocemento. Según Vitero, esto hará que los trabajos se incrementen en 128.000 euros y preguntó al concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, por los detalles, sin éxito.

El inmueble de la calle Cuadrilla de Vitoria tiene una antigüedad de 50 años y lleva funcionando como centro de mayores desde finales de los 70. La reforma de este equipamiento, que tiene medio millar de usos diarios, se inscribe dentro de las iniciativas del Plan de Revitalización de Zaramaga, que cuenta con fondos municipales y del Gobierno vasco. Sus usuarios acuden ahora a un 'bizan' provisional habilitado en Reyes Católicos.

Por otra parte, el Ayuntamiento sacará en breve a concurso la redacción del proyecto para reconvertir parte de la segunda planta de la residencia San Prudencio en el nuevo centro de día LAR del Casco Viejo y así dejar libre las instalaciones del hospicio, que serán reformadas para albergar el centro de salud del barrio.