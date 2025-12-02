La obra del edificio de Secundaria de Aldaialde arrancará a principios de 2026 La estrategia 'Hezkuntza Eraiki 2030' del departamento de Educación prevé mejoras en una docena de colegios alaveses

Sara López de Pariza Martes, 2 de diciembre 2025, 00:11

La consejera de Educación del Gobierno vasco, Begoña Pedrosa, presentó ayer en el Parlamento autonómico el «ambicioso» plan de inversiones en la red pública para los próximos cinco años, bautizado como 'Hezkuntza Eraiki 2030'. La previsión es destinar 150 millones de euros anuales hasta alcanzar los 750 con el objetivo de «modernizar las infraestructuras educativas, reforzar los servicios públicos esenciales y ampliar las oportunidades del alumnado». «Estamos hablando de transformar la educación pública», señaló la mandataria.

La hoja de ruta prevé llevar a cabo importantes obras en una docena de colegios alaveses, ya sea con la construcción de nuevos edificios, la rehabilitación integral de los ya existentes, nuevos comedores y cocinas… La actuación más relevante será la construcción del edificio de Secundaria junto al colegio Aldaialde, que contará con una inversión que supera los 11 millones de euros. Según anunció el departamento de Educación la obra arrancará «a comienzos de 2026».

Será el segundo instituto público del barrio de Zabalgana y cumplirá con la demanda de las familias desde hace años. Se proyecta un bloque de 4.546,26 metros cuadrados que acogerá al alumnado de 1º a 4º de la ESO. Estará dividido en tres plantas, además del sótano, donde se ubicarán las aulas de estudio, de tecnología, música, desdoble, diversificación, pedagogía terapéutica, bibliotecas o laboratorios.

En el ámbito de la rehabilitación y ampliación de infraestructuras educativas, la consejera citó la ampliación del CEIP Lantziego, con un presupuesto de 3 millones de euros. También se ampliarán la ikastola Garazi de Legutio, el CEIP Divino Maestro y el instituto de Zabalgana además del centro de Formación Profesional Laudioalde en Llodio.

El departamento también prevé importantes inversiones para renovar comedores e instalar cocinas 'in situ', tanto en colegios concretos como otras zonales que den servicio a diferentes centros. En el caso de Álava se prevén cocinas en el CEIP Mendiko de Amurrio, la ikastola de Lanciego, Arriagako Aritza (el colegio surgido de la unión entre Umandi y Padre Orbiso), Ikasbidea, Santa María Landazuri, Olarizu Auzo Eskola y el CEIP Errekabarri. Este anuncio llega apenas una semana después de la presentación pública de Gasteizko Eskolen Sukaldeak, una plataforma creada por familias de una veintena de colegios públicos de Vitoria para pedir cocinas propias y desterrar el modelo de catering, que vinculan con la «mala calidad» de los alimentos.

Pedrosa compareció ayer ante la comisión de Educación de la Cámara vasca para detallar algunas de estas actuaciones. Su ambición, dijo, es que el sistema educativo vasco sea «un referente europeo en la construcción de espacios educativos de calidad». El presupuesto se divide de la siguiente manera: nuevas construcciones (abarca el 30% de la inversión total), rehabilitación «integral» de centros (35%), aulas flexibles y reto tecnológico-digital (15%), comedores escolares y cocinas integrales (10%), colaboración con ayuntamientos a través del programa Udal Eraiki (5%) y actuaciones vinculadas a diversidad e inclusión (5%).

El plan persigue «modernizar y hacer más sostenibles las infraestructuras educativas, mejorar la accesibilidad y el confort de los centros, impulsar la transformación digital y la innovación pedagógica e integrar de forma transversal la diversidad, la inclusión y la perspectiva de género», indicó Pedrosa. «Es nuestro compromiso con una escuela pública que avanza con fuerza, que innova y garantiza las mejores condiciones», añadió.