El Obispado de Vitoria celebra la «multitudinaria participación» en los actos religiosos de La Blanca

La consejera Nerea Melgosa, que es cofrade, empuja de la imagen de la Virgen en el Rosario de los Faroles.

E. P. Domingo, 10 de agosto 2025, 13:12 Comenta Compartir

El Obispado de Vitoria ha realizado un balance «altamente positivo» de las fiestas de La Blanca, de las que ha destacado principalmente la «multitudinaria participación» de la ciudadanía en los diversos actos religiosos, que han congregado en total a 28.000 personas.

En un comunicado, la Diócesis ha querido felicitar y agradecer al conjunto de la ciudadanía la participación «llenando la iglesia de San Miguel» y los principales actos religiosos, «desde las Solemnes Vísperas y el Rosario de los Faroles, así como en los muchos actos del día grande», con el Rosario de la Aurora, la misa en la Plaza de la Virgen Blanca y la Misa Pontifical en San Miguel.

El Obispado de Vitoria ha trasladado su agradecimiento y felicitación al Ayuntamiento de la ciudad y ha querido «poner en valor el papel de la Policía Local, Ertzaintza y servicios sanitarios por velar para unas fiestas seguras y tranquilas».

En ese sentido, la Iglesia de Vitoria ha expresado que «lamenta profundamente que en estas fiestas se hayan vuelto a producir intolerables actos de violencia e intimidaciones de carácter sexual hacia mujeres, así como hurtos en ambientes populares y de ocio».

Por otro lado, ha destacado el «innumerable repertorio de ofrendas florales» que se han depositado a lo de los seis días festivos frente a la hornacina, más de 2.600 en total, colocadas principalmente por cuadrillas de blusas y neskas, «llenando la verja de San Miguel de flores, así como su Capilla en el interior del templo».

También ha agradecido el trabajo de organización a la Cofradía de la Virgen Blanca en la persona de su nueva abadesa, Blanca Aguillo, que lleva «apenas dos meses en el cargo» tras sustituir al abad Ricardo Sáez de Heredia después de 25 años en el cargo