Los nuevos dueños de las naves abandonadas de URSSA deberán descontaminar los terrenos

Rosa Cancho Lunes, 23 de junio 2025, 13:45

La compra de las instalaciones abandonadas de URSSA y Pinturas Ega y de dos solares de Aretxabaleta por parte de una unión temporal de empresas constructoras que adelantó EL CORREO trae cola. En el sector se da por sentado que la guipuzcoana Grupo Eibar, la alavesa Yárritu y la vizcaína Viuda de Sainz, que han pagado más de 2,3 millones de euros por unas naves abandonadas en la que malviven una treintena de personas sin hogar, tienen en mente una operación urbanística. Pero cualquier movimiento de traspaso de esos cerca de 50.000 metros cuadrados al Ayuntamiento para que los añada al Anillo Verde pasa por tener que pagar primero la descontaminación de los terrenos, como ya pasó en su día con la vieja estación de servicio Goya.

Es lo que ha dado a entender este lunes concejal de Modelo de Ciudad, el socialista Borja Rodríguez, durante su contestación a las preguntas de EH Bildu relacionadas con esta operación. Ha recordado que en estos momentos, con el Plan General de 2003 vigente esta zona tiene uso mayoritariamente industrial excepto dos parcelas urbanizables. El nuevo planeamiento que se aprobará a finales de verano recalifica ese espacio como equipamiento verde y traslada la edificabilidad a Lakua. «Se libera espacio industrial en mal estado y se construyen viviendas que en un 40% serán protegidas», destacó el titular de Urbanismo, contento con que «agentes externos vean en ese ámbito posibildades de desarrollo».

Ha enmarcado el cambio dentro de la filosofía de hacer una ciudad más compacta y aumentar la densidad de población del barrio más extenso. Pero no ha confirmado si se va a firmar con los nuevos dueños un convenio de permuta de terrenos o no. «En la ficha de ámbito no se habla permuta; el sistema de gestión es de cooperación y es necesario un concurso público, una reparcelación, la redacción de un plan parcial, establecer el sistema de reparto de beneficios y cargas... Es un proceso largo», que incluye la descontaminación.

El concejal de EH Bildu, Xabier Ruiz de Larramendi, señalaba que su formación no se cierra a la permuta pero cree que no tiene por qué existir «conexión directa» entre las parcelas de Lakua que pasarán de ser de equipamiento a albergar pisos. Es decir, «la permuta deberá ser con el terreno que más interese al Ayuntamiento y al interés general de los ciudadanos».