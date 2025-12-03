El nuevo Cercanías de Álava aumenta el uso del tren un 45% en sus seis primeros meses

El nuevo servicio de Cercanías que el Gobierno vasco puso en marcha el pasado 30 de mayo en Álava ha cumplido ya su primer medio ... año de vida. Y los registros reflejan claramente que los usuarios han acogido esta opción con los brazos abiertos. En estos seis últimos meses, el uso del tren que circula entre Miranda de Ebro y Alsasua y que tiene varias paradas en la provincia se ha incrementado un 45% con respecto a la misma etapa de 2024.

Desde el 30 de mayo hasta el 30 de noviembre, se han contabilizado en estos convoyes 141.111 viajes, según ha desvelado la consejera de Movilidad Sostenible, la socialista Susana García Chueca, en el transcurso del Foro Green Urban Mobility en el Palacio Europa.

El servicio gestionado por Lakua ha ido mejorando sus registros paulatinamente y ganando usuarios. Así, si en junio, primer mes operativo, los datos con respecto a 2024 mejoraban un 26%, el septiembre la cifra ya alcanzaba el 35% y actualmente se ha elevado ya al 45%.

Pero no solo la comparativa con respecto al año anterior es mejor, sino que mes a mes los trenes han ido ganando usuarios. De los 18.361 trayectos de junio se escaló hasta los 23.645 en septiembre y en noviembre se han llegado a los 27.496.

Además allá de la modificación horaria para que el primer tren matinal llegue antes a Vitoria, esta semana se ha implementando una nueva mejora tecnológica. Y es que los usuarios del servicio pueden recibir en sus teléfonos móviles información al instante del estado de circulación de los trenes a través de WhatsApp.

Desde Movilidad Sostenible siguen apostando por un periodo de prueba antes de determinar posibles cambios en la configuración actual. Eso sí, ya está comprometida la inversión para los dos próximos años en la mejora del servicio, con 6,8 millones de euros reservados, a los que se añadirán las actuaciones de Adif en la reforma de las estaciones como la que se va a acometer en Nanclares de la Oca.