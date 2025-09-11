El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Mercedes ha invertido 70.000 euros en acondicionar caminos y mobiliario para el quejigal Rafa Gutiérrez

El nuevo bosque de Mercedes

El Ayuntamiento y la multinacional suscriben un convenio por el que la plantilla podrá acceder durante 10 horas al día desde las oficinas al quejigal contiguo

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:16

El bosque contiguo a la fábrica de Mercedes Vitoria es desde hoy un jardín todavía más cercano a la multinacional alemana. La compañía del grupo ... Daimler y el Ayuntamiento rubricaron ayer un convenio de colaboración que va a permitir a los trabajadores acceder durante 10 horas diarias al quejigal pegados a la fábrica mediante una entrada directa.

