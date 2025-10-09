El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nueve escalones que dificultan hacer gestiones en Laguardia

El caso del edificio de la Seguridad Social, el Juzgado de Paz y el Registro Civil no es único. El colectivo Eginaren Eginez denuncia en las Juntas Generales que la zona rural de Álava acumula multitud de de problemas para las personas en sillas de ruedas

Ander Carazo

Ander Carazo

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:55

Nueve escalones. Los vecinos de Rioja Alavesa tienen que bajar estas escaleras cada vez que necesitan acudir a la oficina que acoge la Seguridad Social, ... el Registro Civil y el Juzgado de Paz en Laguardia. Una incomodidad para la mayoría que se convierte en una barrera arquitectónica insalvable para quienes necesitan sillas de ruedas para desarrollar su vida o tienen problemas de movilidad. El colectivo Eginaren Eginez ha evidenciado este jueves en las Juntas Generales una situación que -a su parecer- es una constante en la zona rural del territorio.

