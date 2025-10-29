El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista de la ubicación del circo Gonzalo de las Heras

Nuevas catas confirman el hallazgo del circo romano en Iruña-Veleia

Ya se han localizado muros del recinto, en el que hubo carreras de cuadrigas, y que coloca a la urbe en el podio del norte de España

José Manuel Navarro

José Manuel Navarro

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:10

El yacimiento romano de Iruña-Veleia entra en una nueva etapa. Una vez superado el mayor fiasco de la arqueología de Euskadi y condenados, hace ... ahora cinco años, sus responsables, el lugar arqueológico ha recibido el espaldarazo definitivo para un nuevo impulso. La Diputación confirmó ayer que el complejo tiene el circo romano que se intuía hace poco más de un año.

