La nueva ola de calor dispara el mercurio en Álava: Llodio se asfixia a 44 grados y Vitoria roza los 40

Álava se ha adentrado esta semana en el mismísimo infierno. Es verano y hace calor, sí. Pero la masa de aire cálido que ha golpeado ... al territorio los últimos días, y que ha iniciado este viernes una nueva ola de calor que no finalizará hasta el lunes, resulta bastante inusual para lo que debería ser este mes de agosto en la provincia. Las temperaturas medias habituales tendrían que situarse en torno a los 20 grados frente a los 31 promedio que han registrado algunas estaciones de la Llanada alavesa, logrando una diferencia de hasta once grados.

El mapa del País Vasco que los meteorólogos habían dibujado en sus asfixiantes pronósticos estaba teñido de todas las gamas de rojo vivo. Bizkaia, sumida en una alerta roja –igual que Gipuzkoa–, se ha llevado la peor parte y ha sudado la gota gorda al marcar la máxima temperatura de Euskadi en Sodupe, con 44,9 grados a las cinco de la tarde, ha informado Euskalmet.

Álava, por su parte, tenía un pelín rebajada esa alarma, con un aviso naranja por calor alto, extremo y persistente y otro amarillo por riesgo de incendios forestales, que se mantendrá este sábado. Y, aunque no han llegado a batirse marcas históricas ni se han encendido (por el momento) las llamas en ninguna parcela montañosa, no ha habido ni un municipio alavés que no haya sufrido ese solazo que ha caído a plomo toda la jornada.

Llodio ha repetido los 44 grados por segunda vez en los últimos cinco días y ha acaricido, sólo aliviado por el ambiente festivo que ha descorchado el chupinazo, ese valor inédito de 44,6 que achicharró este mismo punto de la comarca de Ayala el 24 de agosto de 2023.

En descenso

Las otras máximas –todas por encima o muy próximas a los 40 grados– las han sufrido Amurrio con 42,1 grados, también sumergido en la farra, Barrundia (40,6) y Vitoria, con 39,9 grados. La efeméride en la capital alavesa se sitúa desde esta semana en 41,4 grados y este viernes, por suerte, la ciudad se ha quedado lejos de hervir hasta tal punto. Aún así, se ha caldeado a fuego bien fuerte.

Como medida para rebajar los efectos de esa calidez insoportable seis edificios recomendados por el Ayuntamiento han hecho de refugios climáticos, como el centro cívico Ibaiondo o el museo Bibat. La otra veintena que se recogen en su Plan de Calor se encuentran cerrados en estas fechas.

Eso, por si les hace falta buscar este sábado lugares con aire acondicionado, ya que la alerta naranja continúa desde la una del mediodía hasta las ocho de la tarde. Con todo, advierten los expertos, al paso del día las temperaturas entrarán en un ligero descenso.

26 personas atendidas

Durante la jornada del viernes, Osakidetza atendió a 26 personas a consecuencia de las altas temperaturas. Por territorios, Álava ha sido el menos afectado en este sentido, con solo un caso, por los 14 de Gipuzkoa y los 11 de Bizkaia.