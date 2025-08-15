El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los termómetros se han vuelto locos en las zonas más expuestas al sol. Blanca Castillo

La nueva ola de calor dispara el mercurio en Álava: Llodio se asfixia a 44 grados y Vitoria roza los 40

La estación de Gardea registra por segunda vez esta semana 44 grados, la máxima en la provincia. La alerta naranja continúa este sábado, igual que el riesgo por incendios forestales

Elena Jiménez

Elena Jiménez

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:38

Álava se ha adentrado esta semana en el mismísimo infierno. Es verano y hace calor, sí. Pero la masa de aire cálido que ha golpeado ... al territorio los últimos días, y que ha iniciado este viernes una nueva ola de calor que no finalizará hasta el lunes, resulta bastante inusual para lo que debería ser este mes de agosto en la provincia. Las temperaturas medias habituales tendrían que situarse en torno a los 20 grados frente a los 31 promedio que han registrado algunas estaciones de la Llanada alavesa, logrando una diferencia de hasta once grados.

